Tạm giam nghi phạm giật túi tiền của người đưa dâu

Thấy người phụ nữ đi đưa dâu mang theo túi xách, Liên chạy theo giật lấy nhưng bị mọi người vây bắt.

Ngày 3/11, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Liên (41 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) về tội Cướp giật tài sản.

Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Rạng sáng 27/9, Liên chạy xe dọc theo đường liên xã Kiến Thành - Long Giang với mục đích tìm tài sản để trộm. Lúc này, đoàn đưa dâu đi ngang, bị can phát hiện bà Lê Kim Hoa (55 tuổi, người địa phương) mang theo túi xách.

Nghi trong túi của bà Hoa có tài sản quý, Liên đuổi theo giật lấy rồi bỏ chạy. Nghe nạn nhân tri hô, những người đi đưa dâu cùng bà Hoa đã vây bắt Liên, giao cho công an.

Sau hơn một tháng được gia đình bảo lãnh, Liên bị cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự vì trong túi xách của bà Hoa chứa số tiền lớn (130 triệu đồng).