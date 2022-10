Tạm giam một chủ tịch phường ở Bắc Giang

Ông Nguyễn Văn Hùng bị khởi tố do có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thời gian làm Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/6, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Bắc Giang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Thường trực Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ. Nhận thấy ông Hùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 30/9, cơ quan kiểm tra đã có văn bản kiến nghị chuyển Công an TP Bắc Giang điều tra làm rõ.

Ngày 14/10, sau khi tiếp nhận báo cáo từ công an về việc ông Hùng có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thời gian ông làm chủ tịch UBND phường, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành quyết định khai trừ đảng đối với cán bộ này. Cùng ngày, công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015, tuỳ thuộc các tình tiết định khung, người phạm tội này có thể đối diện mức án từ 1 năm tù đến chung thân.