Tạm giam kẻ sát hại bé gái 7 tháng tuổi

Sau khi làm chết con của người tình, Hồng cho thi thể bé 7 tháng tuổi vào túi xách rồi mang xuống mé sông đào hố chôn.

Ngày 21/11, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra cho biết tháng 10/2021, Hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Mỹ (29 tuổi, ngụ phường Châu Phú A). Trong thời gian sống chung, mỗi khi thấy cháu Nguyễn Mỹ Thiên Kim (7 tháng tuổi, con riêng của Mỹ) khóc, Hồng bực tức nên nhiều lần hành hạ và làm bé gãy tay.

Tối 2/11, Hồng, Mỹ và Trần Điền (24 tuổi, ngụ Châu Phú A) sử dụng ma túy. Trong lúc Mỹ đi qua nhà hàng xóm mượn dụng cụ sạc pin điện thoại, Hồng lấy nước đổ vào miệng Kim khiến bé tử vong. Điền chứng kiến vụ việc nhưng không tố giác Hồng.

Nguyễn Văn Hồng. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi từ nhà hàng xóm về, Mỹ thấy con gái tử vong nhưng không dám truy vấn người tình. Người mẹ này đã cùng Hồng đưa thi thể bé gái vào túi xách du lịch rồi mang xuống mé sông cạnh công viên 30/4 để đào hố chôn.

Ngày 8/11, cha của Kim đến nhà Mỹ chơi nhưng không thấy con gái. Anh này hỏi thì Mỹ kêu anh giữ Hồng lại để chị đến công an trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, Mỹ khai bị Hồng khống chế, đe dọa, đánh đập gây thương tích nên không dám báo công an dù nghi người tình giết con của mình. Từ lời khai của Mỹ, cơ quan điều tra tìm được thi thể bé gái. Lúc này, Hồng đã thừa nhận hành của mình.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của Trần Điền.