Tạm giam cô gái bán hàng online lừa tiền tỷ của khách

Nhận tiền đặt cọc của khách nhưng không giao hàng, Diệp Anh chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của 15 bị hại.

Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Diệp Anh (18 tuổi, ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Trung Sáng (21 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lần lượt về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt Diệp Anh. Ảnh: Công an Sơn La.

Theo điều tra, từ tháng 5/2020 đến tháng 2 năm nay, Diệp Anh đăng bài bán hàng online trên Facebook. Sau khi nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng, bị can không giao hàng mà chiếm đoạt số tiền này.

Tháng 10/2020, Diệp Anh thuê Sáng chặn tài khoản Facebook của một người, đồng thời bảo mật và tăng lượt theo dõi ở tài khoản của mình. Biết hành vi của Diệp Anh, Sáng nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của cô gái này.

Từ ngày 9/11 đến 11/1, Sáng sử dụng tài khoản ảo nhắn tin ép Diệp Anh chuyển tiền, nếu không sẽ đưa việc cô gái này lừa đảo lên mạng xã hội. Diệp Anh sau đó chuyển cho Sáng 100 triệu đồng.