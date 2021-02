Tạm giam cặp tình nhân giật dây chuyền ngày Tết

Rút dao chống trả sau khi giật dây chuyền, Sơn và người tình bị cảnh sát phối hợp với người dân bắt giữ.

Ngày 19/2, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (26 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) và người tình là Lê Ngọc Mỹ Liền (28 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về tội Cướp giật tài sản.

Chiều 11/2 (30 Tết), anh Đinh Trần Thanh Kiều (23 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) dùng xe máy chở mẹ là bà Trần Thị Mỹ Phượng từ huyện Thoại Sơn về hướng trung tâm TP Long Xuyên. Dọc đường, bà Phượng bị đôi tình nhân đi xe máy giật dây chuyền vàng.

Lê Ngọc Mỹ Liền và Nguyễn Hoàng Sơn. Ảnh: Nghiêm Túc.

Quá trình truy đuổi, anh Kiều lao xe vào 2 kẻ gây án. Thấy Sơn rút dao bấm uy hiếp mẹ con nạn nhân, 2 cảnh sát và một số người dân đã khống chế các bị can.

Ngay trong đêm giao thừa, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho 4 người tham gia bắt cướp, gồm thiếu tá Châu Văn Điệp, đại úy Lời Văn Trí (cùng công tác tại Công an TP Long Xuyên), anh Đỗ Văn Thừa, Trương Thái Hoàng Tuấn (cùng ở phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên).