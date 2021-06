Tạm giam bị can đưa 9 người sang Campuchia ăn cưới

Sau khi đưa 9 người trong một gia đình sang Campuchia, Tỷ tổ chức đón họ về thì bị người dân tố giác.

Sáng 28/6, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Dương Văn Tỷ (56 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) về tội Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tối 30/5, Tỷ dùng xuồng máy đưa 9 người Việt sang Campuchia dự đám cưới với giá 2 triệu đồng một người.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Dương Văn Tỷ. Ảnh: Tiến Tầm.

Trong 2 ngày 4 và 6/6, ông Tỷ tổ chức đón những người đi đám cưới quay về An Giang, nhận tiền công 15 triệu đồng. Hành vi trái pháp luật của ông Tỷ đã bị người dân phát hiện, tố giác đến Công an huyện An Phú.

Sau 3 tuần cách ly ông Tỷ để phòng, chống Covid-19, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với bị can.