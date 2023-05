Tạm giam 4 tháng tài xế say xỉn gây tai nạn, khiến 4 người bị thương

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Vũ Minh Đức.

Chiều 24/5, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Minh Đức (SN 1997, chỗ ở 567 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Vũ Minh Đức.

Trước đó, khoảng 9h ngày 19/5, Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, trú tại khu 4, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển ôtô nhãn hiệu VinFast biển số 34A-628.41 chở Hoàng Văn Duy (SN 1993, trú tại khu 3, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) đến nhà Vũ Minh Đức rủ đi ăn sáng uống rượu. Sau khi đón Đức, Thanh điều khiển ôtô chở Đức, Duy đến quán cháo lòng ở số 125 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hải Tân, TP Hải Dương ăn sáng.

Vũ Minh Đức.

Trong quá trình ăn sáng, Thanh, Duy, Đức uống hết chai rượu trắng loại 1,2 lít. Đến khoảng 12h cùng ngày, cả ba rủ nhau đi đến phòng trà ở địa chỉ 118 Lương Đình Của, phường Hải Tân, TP Hải Dương để hát, Thanh là người điều khiển xe đến quán. Cả ba vào quán và uống hết khoảng một két bia loại bia chai Tiger.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cả nhóm ra về. Đức thấy chìa khóa ôtô để trên bàn nên đã cầm chìa khóa xe ra thanh toán tiền trước rồi đi ra ôtô VinFast biển số 34A-628.41 ngồi vào ghế lái chờ Thanh và Duy.

Khi lên xe, Thanh ngồi ở ghế phụ, Duy ngồi ở ghế sau. Đức là người điều khiển xe đi về ngã 6 phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. Khi Đức điều khiển phương tiện rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão đến đoạn gần cổng Nhà máy sứ Hải Dương đã không làm chủ được tay lái, lấn sang chiều đường bên trái rồi va chạm với xe đạp do cháu Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2013, HKTT: 42 Đặng Văn Ngữ - phường Tân Bình - TP Hải Dương) đi bên chiều đường ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại TP Hải Dương.

Liền sau đó, va chạm tiếp với môtô BKS 34B2-562.60 do anh Đỗ Hải Nam (SN 1972, ở tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) điều khiển; va chạm tiếp với môtô BKS 34K1-039.37 do chị Lê Thị Chính (SN 1979, HKTT: 16/16/1/71 Vũ Hựu, phường Thanh Bình) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do cháu Đinh Khánh Ngọc (SN 2006, hiện ở tại 366 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương), điều khiển bên chiều đường hướng ngược chiều với Đức. Sau khi va chạm, Đức điều khiển xe chạy được khoảng 300 m, thì mới dừng xe lại được. Khi Đức xuống xe, thì bị người dân giữ lại đưa về cơ quan công an làm việc.

Vụ tai nạn đã cháu Quân bị rách da trán, gãy 1/3 dưới xương đùi trái; cháu Ngọc bị gãy 1/3 giữa xương đùi phải, di lệch, vỡ xương bánh chè phải; chị Chính bị rộng khớp mu, vỡ thân đốt sống cụt số 3, đa chấn thương; anh Nam thương tích rách da bàn tay trái, rách da chân trái; 5 phương tiện liên quan hỏng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Hải Dương đã làm việc với Vũ Minh Đức. Qua kiểm tra đo nồng độ cồn, ma túy đối với Vũ Minh Đức, kết quả nồng độ cồn là 1.019 mg/l khí thở. Đã test ma túy kết quả âm tính.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Minh Đức về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và những nội dung có liên quan để xử lý và truy tố bị can theo quy định của pháp luật.