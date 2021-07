Tạm giam 4 người cá độ bóng đá trong mùa dịch

Ân sử dụng điện thoại tạo một tài khoản Sbobet rồi đưa cho các đồng phạm để ghi kèo cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền.

Ngày 13/7, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Ân (40 tuổi), Trần Văn Lên (41 tuổi), Đinh Thanh Phong (24 tuổi) và Trần Hoàng Nhân (34 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Khánh) về tội Đánh bạc.

Từ trái qua là Nguyễn Hoàng Ân, Trần Văn Lên, Trần Hoàng Nhân và Đinh Thanh Phong. Ảnh: Tiến Tầm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Ân sử dụng điện thoại tạo một tài khoản Sbobet rồi đưa cho các đồng phạm ghi kèo cá cược bóng đá.

Rạng sáng 29/6, cảnh sát ập vào quán giải khát tại ấp Bình Hòa 1, xã Mỹ Khánh, phát hiện 16 người cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Hai người kịp bỏ chạy nhưng sau đó đến cơ quan điều tra đầu thú.

Nhóm người vào quán giải khát ở An Giang để cá độ bóng đá. Ảnh: Tiến Tầm.

Công an TP Long Xuyên tạm giữ tại hiện trường một chiếc tivi, 9 điện thoại di động, 6 xe máy và trên 30 triệu đồng.

Khám xét quán giải khát, cảnh sát thu giữ nhiều tờ giấy ghi thông tin về các trận bóng đá, tỷ lệ cược và số tiền đặt cược gần 90 triệu đồng.