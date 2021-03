Tạm giam 3 người 'chạy' điều động đại tá Đinh Văn Nơi

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 trong 4 người liên quan đến vụ dùng 20 tỷ đồng để "chạy" điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Chiều 20/3, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (44 tuổi, ở Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can liên quan đến vụ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh, TP Châu Đốc, An Giang) dùng 20 tỷ đồng để tìm người có thế lực điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Từ trái qua Quý, Tâm, Trọng. Ảnh: Mai Phương.

Đối với Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng), cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 3, cảnh sát khám xét chỗ ở của Mãnh và kho phụ tùng xe máy, kho nhớt của chủ doanh nghiệp này tại khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.

Tại các điểm khám xét, cảnh sát tạm giữ trên 1.000 thùng, can và bồn chứa chất lỏng có thể tich 10-200 lít; trên 1.360 thùng giấy chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng giấy chứa phụ tùng xe máy. Công an còn phát hiện, thu giữ trong nhà Mãnh nhiều hung khí.

Trong quá trình khai báo, Mãnh còn đề cập đến việc một số cá nhân giao cho Mãnh tìm người có thể tác động đến cấp có thẩm quyền để điều chuyển đại tá Nơi đi tỉnh khác.

Cụ thể là do có quen biết với Cảnh từ trước nên Mãnh liên lạc với những người này để bàn bạc. Giữa tháng 1, Cảnh và 3 người còn lại đến An Giang gặp Mãnh. Họ thống nhất sẽ thực hiện âm mưu tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng .

Trần Trí Mãnh. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi Mãnh chuyển trước cho Tâm 10 tỷ đồng nhưng ông Nơi không bị điều chuyển như cam kết, Tâm và đồng bọn chuyển lại 7,4 tỷ đồng .

Những người liên quan vụ án nói số tiền còn lại đã lo lót cho nhiều người. Tuy nhiên thực tế, Quý đã chiếm đoạt 2,1 tỷ, Trọng cầm 400 triệu và Tâm giữ 100 triệu đồng.

Ngày 15/3, Công an An Giang khởi tố, ra lệnh tạm giam Mãnh về tội Sản xuất, mua bán hàng giả.