Tạm giam 2 người gây ra vụ nổ súng ở Hải Phòng

Bị bắt sau vụ nổ súng khiến một người bị thương, Cương và Tùng khai Đỗ Mạnh Tuấn là chủ mưu.

Tối 4/10, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Cương (33 tuổi, ở xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) và Bùi Sơn Tùng (31 tuổi, ở phường Sở Dàu, quận Hồng Bàng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phạm Văn Cương, Bùi Sơn Tùng và Đỗ Mạnh Tuấn (trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, sáng 21/9, anh Nguyễn Quốc Huy (tên gọi khác Hiếu “Nhom”, 31 tuổi) bị 2 người đàn ông đi xe máy bắn trúng đùi khi đứng trước cửa nhà ở phố Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng.

Khi bị bắt, Cương và Tùng khai được Đỗ Mạnh Tuấn (31 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thuê để gây thương tích cho anh Huy.

Tuấn bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra truy nã.