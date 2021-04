Tạm giam 2 nghi phạm giết người

Sau khi bị chặn đánh, Tú và Hùng đến phòng trọ sát hại nam thanh niên 21 tuổi.

Ngày 16/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can, tạm giam Lê Xuân Tú (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, cùng ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.

2 bị can trong vụ án. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo công an, Tú và Hùng xảy ra mâu thuẫn khi chơi bi-a với P.Q.A. (21 tuổi, quê Bắc Ninh). Bị A. chặn đánh, 2 bị can nảy sinh ý định trả thù.

Tối 12/4, Hùng và Tú đến nhà trọ của A. ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Tại đây, họ dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Qua điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Giang xác định Hùng và Tú trốn về Hà Nội. Ngày 15/4, các bị can ra đầu thú.