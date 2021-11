Tạm giam 2 giám đốc hãng taxi liên quan vụ tham ô ở sân bay Phú Bài

Cơ quan điều tra cáo buộc giám đốc của 2 hãng taxi có liên quan đến vụ tham ô tài sản xảy ra ở sân bay Phú Bài.

Ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tống đạt các quyết định, lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (56 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Tiến Đường (33 tuổi, trú TP Huế), Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công, trụ sở ở TP Huế) về tội Tham ô tài sản.

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Tiến Đường. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định 2 bị can này liên quan đến vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Khám xét nơi ở và làm việc của 2 người này, cảnh sát thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Chí Thành (59 tuổi), Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc, về tội Tham ô tài sản.

Từ tháng 10/2017 đến ngày 8/1/2021, trong quá trình quản lý, điều hành khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ông Đỗ Chí Thành, Lê Văn Lộc và Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài Trần Xuân Long cùng nhau lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng hàng không.