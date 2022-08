Tạm giam 2 bị can chống đối khiến đại úy cảnh sát hy sinh

Trên đường bỏ chạy, 2 nghi phạm trộm tài sản chống trả quyết liệt khiến đại úy cảnh sát hy sinh.

Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hồng Qui (32 tuổi) và Ngô Hoàng Thọ (42 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, trưa 4/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò tổ chức mật phục theo kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trộm, cướp giật tài sản.

Phạm Hồng Qui bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Tổ công tác sau đó nhận được tin báo 2 nghi phạm trộm tài sản (sau này xác định là Qui và Thọ) xuất hiện trên xe tải ở quốc lộ N2B thuộc xã Bình Thành.

Đại úy Hồ Tấn Dương, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, cùng đồng đội đã truy bắt và thông báo cho công an các địa bàn giáp ranh.

Trên đường tẩu thoát, Qui và Thọ chống trả quyết liệt, đạp vào xe môtô do trung úy Nguyễn Thanh Danh điều khiển, chở đại úy Hồ Tấn Dương. Va chạm khiến xe môtô đổ xuống đường. Đại úy Hồ Tấn Dương bị thương, hy sinh trên đường đi cấp cứu. Trung úy Nguyễn Thanh Danh cũng bị thương, phải đến cơ sở y tế điều trị.

Ngô Hoàng Thọ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Bộ trưởng Công an sau đó đã truy thăng cấp hàm lên thiếu tá đối với đại úy Hồ Tấn Dương.

Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình, tổ chức tang lễ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thiếu tá Hồ Tấn Dương.