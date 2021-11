Tạm giam 14 người trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ

Những người này bị cáo buộc liên quan đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng do Phạm Công Anh, Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng điều hành.

Ngày 14/11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (36 tuổi, cùng trú ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và 11 người khác về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát cho biết tại trụ sở điều tra, 14 bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát khám xét một địa điểm trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) huy động 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột kích 15 địa điểm ở Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh, Thái Nguyên liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng do Công Anh, Lâm và Hoàng cầm đầu.

Công an xác định nhóm này sử dụng website chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng để tổ chức đánh bạc. Người chơi đăng ký tài khoản trên website rồi nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc liên hệ với đại lý để mua xu (tiền ảo).