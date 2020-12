Tầm giá 700 triệu đồng chọn Peugeot 2008 hay Kia Seltos

Trong tầm giá 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn Kia Seltos bản cao cấp nhất hoặc Peugeot 2008 tiêu chuẩn.

Năm 2020, nhóm SUV đô thị được hâm nóng với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới như Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, MG ZS và gần đây nhất là Peugeot 2008.

Trong đó, Kia Seltos là "tân binh" có màn ra mắt thành công khi sớm ghi nhận doanh số tốt và không ít lần rơi vào tình trạng chậm trễ giao xe cho khách hàng.

Peugeot 2008 là mẫu SUV tiếp theo của thương hiệu Pháp Peugeot được Thaco phân phối tại Việt Nam, sau 3008 và 5008. Đây cũng là lựa chọn SUV hạng B hiếm hoi được định vị thuộc phân khúc cao cấp, tiệm cận xe sang.

Với chiến lược định vị sản phẩm này, Peugeot 2008 được niêm yết giá cao hơn đa số SUV đô thị. Trong tầm giá 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn phiên bản Peugeot 2008 Active tiêu chuẩn với giá 739 triệu đồng.

Trong khi đó, Kia Seltos có giá bán dễ tiếp cận hơn đáng kể khi so sánh với đối thủ. Phiên bản Seltos 1.4 Premium cao nhất hiện được niêm yết giá 719 triệu đồng, thấp hơn 2008 Active 20 triệu đồng.

Ngoại thất Peugeot 2008 cá tính, Kia Seltos hiện đại

Kia Seltos và Peugeot 2008 đều có ngoại thất trẻ trung và hiện đại, phù hợp với những mẫu SUV phục vụ mục đích di chuyển chính trong đô thị.

Thiết kế của Peugeot 2008 cá tính hơn, với các khu vực được chia cắt, tạo khối rõ ràng trên đầu, thân và đuôi xe. Trong đó, điểm nhấn của phần đầu là cụm đèn trước LED toàn bộ, với dải LED ban ngày lấy cảm hứng từ răng nanh sử tử, kéo dài từ đèn pha xuống sát líp trước.

Tạo hình đầu xe của Kia Seltos có phần "hiền" hơn đối thủ nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Đèn pha và đèn ban ngày được bố trí kiểu chia hai tầng, đi kèm lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng viền crom.

Ở phiên bản 1.4 Premium cao nhất, Kia Seltos được trang bị cụm đèn trước LED toàn bộ. Các chi tiết như đèn pha chia khoang và dải LED ban ngày tạo hình điệu đà giúp Seltos trở nên bắt mắt hơn.

Kia Seltos và Peugeot 2008 đều có các trụ A, B, C và gương chiếu hậu sơn đen, đi kèm tay nắm cửa mạ crom. Vòm lốp và nẹp hông của hai xe đều được ốp nhựa đen lì, giúp ngoại hình cứng cáp và ra dáng SUV thực thụ hơn.

Khi nhìn ngang, Peugeot 2008 độc đáo và thu hút hơn nhờ các đường gân nổi góc cạnh, tạo khối tam giác lạ mắt ở khu vực trụ A và C.

Đuôi xe Peugeot 2008 tiếp tục đi giữ kiểu tạo hình nổi khối và cá tính, với cụm đèn hậu đặt trong thanh ngang đen bóng ôm trọn cửa cốp, đi kèm họa tiết LED dạng 3D. Cản sau của xe mang kích cỡ lớn, sơn đen lì, nhô mạnh khỏi đuôi và có đôi chút thiếu ăn nhập với thiết kế tổng thể.

Trong khi đó, đuôi xe Kia Seltos cho cảm giác hài hòa và cân đối hơn, với điểm nhấn là họa tiết LED của cụm đèn hậu được tạo hình chi tiết, cầu kỳ.

Nhìn chung, Kia Seltos và Peugeot 2008 đều sở hữu thiết kế bắt mắt, hiện đại. Với những đường nét tạo hình góc cạnh và có phần cực đoan, Peugeot 2008 phù hợp với nhóm khách hàng trẻ trung, tìm kiếm sự cá tính.

Trong khi đó, với thiết kế trung tính hơn, Kia Seltos sẽ phù hợp nhiều đối tượng khách hàng và "bền dáng" hơn đối thủ. Đồng thời, vóc dáng của Seltos cũng cao lớn hơn 2008.

Nội thất Peugeot 2008 đẹp hơn, Kia Seltos nhiều tiện nghi

Thiết kế nội thất của Peugeot 2008 bắt mắt hơn Kia Seltos nhờ nhiều chi tiết được bố trí và tạo hình lạ mắt, mô phỏng khoang lái chiến đấu cơ.

Tiêu biểu có thể kể đến bảng đồng hồ tách biệt với táp-lô, vô-lăng đáy và đỉnh phẳng, màn hình giải trí đặt nổi, nghiêng nhẹ về phía người lái và hệ thống nút điều khiển trung tâm dạng cần gạt.

Trong khi đó, khoang cabin Kia Seltos có phần đơn giản hơn. Hệ thống nút bấm được bố trí gọn gàng. Dù được trang bị màn hình trung tâm kích cỡ lớn nhất phân khúc, kiểu thiết kế màn hình nối liền với bảng đồng hồ của Seltos lại nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Bù lại, phiên bản Seltos 1.4 Premium cao nhất vượt trội Peugeot 2008 Active về tiện nghi nội thất. Kia Seltos tốt hơn đối thủ ở các trang bị như điều hòa tự động, cửa gió và bệ tì tay hàng ghế sau, thông gió ghế trước, đèn nội thất, cruise control và hệ thống âm thanh 6 loa (2008 Active có 4 loa).

Không có cửa gió hàng ghế sau được xem như hạn chế lớn của Peugeot 2008, đặc biệt tại những quốc gia ở vùng nhiệt đới như Việt Nam.

Chiều dài cơ sở 2.605 mm của Peugeot 2008 không chênh lệch nhiều số đo 2.610 mm của Kia Seltos. Tuy nhiên, hàng ghế thứ hai trên Peugeot 2008 cho cảm giác rộng rãi hơn ở không gian trên đầu.

Điều này xuất phát từ việc hàng ghế thứ hai của 2008 được đặt thấp và phần trần xe lõm lên trên. Đổi lại, hành khách phía sau sẽ có vị trí ngồi thấp hơn đáng kể so với cửa sổ, từ đó giảm tầm nhìn ra bên ngoài.

Sức mạnh động cơ không chênh lệch nhiều

Peugeot 2008 được trang bị động cơ xăng tăng áp Turbo Puretech 1.2L, công suất 133 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm và hộp số tự động 6 cấp.

Mức hiệu năng này không chênh lệch nhiều Kia Seltos, sử dụng động cơ xăng tăng áp Kappa 1.4 T-GDi, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Sự khác biệt giữa hai mẫu xe nằm ở trải nghiệm vận hành thực tế. Với khả năng đạt mô-men xoắn cực đại tại dải tua máy thấp (1.750-3.500 vòng/phút), Peugeot 2008 cho phản hồi nhanh nhạy trong các tình huống tăng tốc hay khởi hành ngang dốc.

Với nhu cầu di chuyển cơ bản, 2008 vận hành mượt mà, thanh thoát, độ trễ tăng áp gần như không cảm nhận được. Trong khi đó, hộp số 7 DCT của Kia Seltos hướng đến cảm giác lái "bốc" và mang chất thể thao hơn. Ngoài ra, khoảng sáng gầm 190 mm (cao hơn Peugeot 2008 15 mm) cũng giúp Seltos vận hành linh hoạt hơn đối thủ.

Trang bị an toàn gần như tương đồng

Peugeot 2008 Active bị cắt giảm nhiều trang bị an toàn so với phiên bản GT Line cao nhất. Xe có các tính năng an toàn cơ bản như ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp gián tiếp, cảm biến lùi, camera lùi giả lập 180 độ và 4 túi khí.

Những tính năng này không khác biệt nhiều so với Kia Seltos 1.4 Premium, được trang bị ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí.

Kết luận

Peugeot 2008 Active là phương án phù hợp với những khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cỡ nhỏ, chủ yếu di chuyển trong đô thị, có thiết kế nội/ngoại thất trẻ trung, cá tính và được định vị ở phân khúc cao cấp, tiệm cận xe sang.

Trong khi đó, Kia Seltos 1.4 Premium hướng đến đối tượng người dùng rộng hơn, muốn sở hữu một mẫu SUV đô thị có thiết kế hiện đại, lịch lãm. Cùng với đó là lượng trang bị tiện nghi thuộc dạng đầy đủ nhất phân khúc và khả năng vận hành linh hoạt.