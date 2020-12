Tầm giá 2,5 tỷ đồng, chọn Mercedes-AMG A 35 hay BMW 330i M Sport

BMW 330i M Sport rộng rãi trong khi Mercedes-AMG A 35 năng động và mạnh mẽ hơn.

Cập bến Việt Nam từ tháng 8/2019, BMW 330i M Sport là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mercedes-Benz C 300 AMG. Tuy nhiên, 2 mẫu xe này không có sự tương đồng về giá khi C 300 AMG có giá khoảng 1,9 tỷ còn 330i M Sport lên đến 2,46 tỷ đồng . Do đó, khi xét về giá, mẫu xe của BMW sẽ đối đầu với một mẫu xe thuần thể thao hơn đến từ đối thủ đồng hương là chiếc AMG A 35 4Matic bản sedan có giá 2,25 tỷ đồng .

BMW 330i M Sport hầm hố, AMG A 35 năng động

Nếu so 3-Series với A-Class thì dòng xe của Mercedes sẽ thiệt thòi về kích thước. BMW 330i M Sport có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.709 x 1.827 x 1.442 (mm), chiều dài cơ sở 2.851 mm. Các số đo tương ứng của Mercedes-AMG A 35 là 4.555 x 1.796 x 1.434 (mm), chiều dài cơ sở 2.729 mm. Mẫu xe của BMW lớn hơn ở tất cả số đo, trong đó chiều dài tổng thể hơn đối thủ đến 154 mm, trục cơ sở dài hơn 122 mm.

Mercedes-AMG A 35 là một mẫu xe thể thao "chính hiệu" trong khi BMW 330i M Sport chỉ là mẫu xe được trang bị gói nâng cấp thể thao. 330i M Sport có ngoại hình thể thao và gân guốc hơn AMG A 35. Ở chiều ngược lại, kích thước nhỏ giúp AMG A 35 trông năng động hơn đối thủ. Nhờ vậy, AMG A 35 còn phù hợp với cả khách hàng nữ.

BMW 330i có ngoại hình mạnh mẽ, nam tính đặc trưng. Chiếc sedan có thêm các trang bị thuộc gói M Sport gồm mâm 18 inch, kẹp phanh màu xanh, ống xả kép mạ chrome.

Là mẫu xe của AMG, A 35 sở hữu đầy đủ chi tiết của phân hiệu thể thao này. Mercedes-AMG A 35 được trang bị mâm 19 inch của AMG, lưới tản nhiệt nan kép cùng các chi tiết cải thiện tính khí động học.

Cả 2 xe đều được trang bị đèn hoàn toàn bằng LED. Thiết kế của hệ thống đèn cũng phản ánh ngôn ngữ của từng hãng: Mercedes mềm mại, BMW cứng cáp.

Nhìn chung, thiết kế của AMG A 35 có phần nhẹ nhàng hơn, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Trong khi đó, BMW 330i M Sport có ngoại hình hầm hố nhiều góc cạnh, phù hợp hơn với nam giới. Xét ở góc độ xe thể thao, mẫu xe của Mercedes có phần lợi thế hơn, vì chất thể thao "thuần chủng", trong khi chiếc xe của BMW có thể coi là mẫu sedan bổ sung nét thể thao.

Phong cách nội thất đối lập

Về nội thất, Mercedes-AMG A 35 có phong cách thiết kế hiện đại với vật liệu cao cấp, trong khi 330i M Sport theo hướng đơn giản và thể thao.

AMG A 35 có dàn ghế được bọc da Artico trong khi đối thủ đến từ Bavaria sử dụng da Vernasca. Là phiên bản AMG "xịn", A 35 có các chi tiết bằng carbon để trang trí. Một số chi tiết trên 330i M Sport được làm từ nhôm Tetragon. Ở chi tiết này, AMG A 35 nhỉnh hơn khi carbon cho cảm giác thể thao hơn nhôm.

Cả 2 mẫu xe đều sử dụng vô-lăng bọc da. Vô-lăng của AMG A 35 được bọc da Nappa cao cấp. Thiết kế vô-lăng của AMG A 35 cho cảm giác hiện đại và cứng cáp hơn vô-lăng của 330i M Sport.

Việc 330i M Sport bị cắt giảm lẫy chuyển số cũng là thiệt thòi của mẫu xe này. Tại Việt Nam, lẫy chuyển số trên vô-lăng là trang bị gần như không thể thiếu trên các mẫu xe có thiên hướng thể thao, từ bình dân đến hạng sang.

Hệ thống đèn nền nội thất của Mercedes-AMG A 35 có đến 64 màu, kết hợp với tone đen bóng của nội thất mang đến không gian bóng bẩy, sang trọng. Trong khi đó, hệ thống đèn nội thất trên 330i M Sport chỉ như "cho có" với 4 màu.

Bố cục, cách phối màu trong nội thất của 330i M Sport có vẻ không hợp với hệ thống đèn nền màu sắc. Có lẽ đó là lý do BMW chỉ trang bị 4 màu cho hệ thống đèn này.

Do kích thước nhỉnh hơn khá nhiều, 330i M Sport có không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn đối thủ, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Cả 2 xe đều được trang bị hệ điều hành riêng của mỗi hãng là MBUX đối với AMG A 35 và BMW Live Cockpit Professional đối với 330i M Sport. Hai thống đều có màn hình 10,25 inch cảm ứng, tích hợp điều khiển bằng giọng nói, Apple CarPlay/Android Auto. Chiếc 330i có thêm tính năng điều khiển bằng cử chỉ, dù được cho là không mấy hữu dụng.

Nếu thích cảm giác hiện đại, bảng đồng hồ trên cả 2 xe sẽ làm bạn hài lòng. Đồng hồ trên 330i có kích thước 12,3 inch, to hơn loại 7 inch của AMG A 35. Đồng hồ của mẫu xe ngôi sao 3 cánh cho cảm giác hiện đại hơn khi được đặt nổi ra ngoài, còn đồng hồ của 330i vẫn được bố trí sâu vào bảng táp-lô tương tự đồng hồ analog truyền thống.

Có thể thấy, Mercedes-AMG A 35 tập trung nhiều vào chất liệu nội thất, mang đến cảm giác sang trọng, bóng bẩy. Trong khi đó, 330i M Sport có nội thất cũng được tối giản.

Hiệu suất Mercedes-AMG A 35 mạnh hơn

Về mặt vận hành, cả 2 xe đều sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L cùng công nghệ tăng áp. Chiếc AMG A 35 có sức mạnh 306 mã lực, trong khi 330i chỉ là 258 mã lực. Mô-men xoắn của 2 xe bằng nhau: 400 Nm. Với sức mạnh nhỉnh hơn, AMG A 35 chỉ cần 4,8 giây để tăng tốc 0-100 km/h, con số của 330i là 5,8 giây.

AMG A 35 có sức mạnh vượt trội so với 330i M Sport. Điều này cũng dễ hiểu vì chiếc A 35 được AMG can thiệp vào động cơ còn 330i chỉ được nâng cấp đôi chút ở trang bị bên ngoài.

Mercedes-AMG A 35 sử dụng hộp số 7 cấp 7G-DCT, trong khi đó, BMW 330i M Sport sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Mẫu xe của Mercedes được trang bị hệ dẫn động 4 bánh trong khi đối thủ sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Để mang đến nhiều trải nghiệm lái hơn, Mercedes cung cấp đến 5 chế độ lái cho AMG A 35 gồm Slippery, Comfort, Sport, Sport + và Individual. Các chế độ khác nhau mang đến sự phản hồi của động cơ và hộp số khác nhau.

Trong khi đó, BMW 330i M Sport chỉ có 3 chế độ lái cơ bản là Comfort, Sport và ECO PRO. Với việc bị loại bỏ lẫy chuyển số, 330i M Sport cũng bị mất điểm đôi chút với khách hàng.

Về công nghệ an toàn, 2 mẫu xe khá cân sức. Cả 2 xe đều có hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử. Mẫu xe của BMW nhỉnh hơn với hệ thống hỗ trợ lui xe, camera 360 độ, lốp run-flat. AMG A 35 có thế mạnh với chức năng cảnh báo mất tập trung, 7 túi khí (330i có 6 túi khí).

BMW 330i M Sport có giá bán cao hơn

BMW 330i M Sport đang được phân phối với giá bán 2,46 tỷ đồng . Trong khi đó, Mercedes-AMG A 35 4Matic sedan có giá 2,25 tỷ đồng , thấp hơn đối thủ 210 triệu đồng.