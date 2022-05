Tạm dừng tàu ra đảo Cù Lao Chàm, hơn 2.000 vé ra đảo Lý Sơn bị hủy

Do có mưa to, tuyến vận tải hành khách Cửa Đại - Cù Lao Chàm phải tạm dừng. Du khách hủy vé ra đảo Lý Sơn vì lo sợ thời tiết xấu.

Từ sáng 1/5, do mưa to, sóng biển lớn, tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) buộc phải tạm dừng.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), trung tá Nguyễn Hoang cho biết khi nhận được thông tin thời tiết biển có mưa lớn, sóng biển cấp 5-6, đơn vị đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại tạm dừng hoạt động chở khách trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Đội trưởng Đội 3 - Quản lý bến thuỷ nội địa (Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Khánh Hùng thông tin trong ngày 30/4, có 32 lượt tàu ra vào tuyến trên, vận chuyển hơn 950 lượt khách.

Tạm dừng tuyến vận tải hành khách Cửa Đại – Cù Lao Chàm.

Du khách hủy vé ra đảo Lý Sơn

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) Phạm Thị Hương cho hay ngày 30/4, có 12 lượt tàu chở khách hoạt động với hơn 1.500 lượt khách ra đảo. Trong 3 ngày trở lại đây, khoảng hơn 3.000 lượt khách ra đảo.

“Trong ngày 1/5, có 8 tàu chở khách đăng ký hoạt động trên tuyến với hơn 470 vé đã bán ra. Số lượng vé khách hủy từ đầu dịp lễ đến thời điểm hiện tại hơn 2.000 vé.

Nguyên nhân du khách hủy vé là lo sợ thời tiết những ngày tới xấu, dễ bị mắc kẹt trên đảo nhiều ngày”, bà Hương nói. Du khách hủy vé đợt này sẽ được nhận lại tiền...

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 1/5 đến ngày 2/5 các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.