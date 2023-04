Tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ sau khi bé trai 15 tháng tuổi tử vong

Nhà chức trách tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ gia đình để làm rõ nguyên nhân bé trai 15 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi tại đây.

Trưa 4/4, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để làm rõ nguyên nhân L.T.T.K. (15 tháng tuổi) tử vong.

The ông Lịch, nhóm trẻ mầm non Mặt Trời Nhỏ do chị P.T.T.T. và mẹ là bà N.T.B. làm chủ. Cơ sở này hoạt động từ năm 2019, được UBND phường Hòa Hiệp Nam cấp phép hoạt động vì quy mô chỉ giữ dưới 15 cháu. Có 2 cô giáo phụ trách chăm sóc trẻ ở cơ sở này.

Bước đầu, Công an quận Liên Chiểu đã lấy lời khai của những người liên quan để điều tra vụ việc trên. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận cũng báo cáo sự việc với lãnh đạo cấp trên.

Theo vị Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Liên Chiểu, gia đình cháu bé thuộc diện khó khăn, bố làm công nhân, mẹ chưa có việc làm.

Hôm qua, chị Trương Thị Đ. (trú tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) gửi con trai là L.T.T.K. ( 15 tháng tuổi) tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam).

Khoảng 15h cùng ngày, gia đình nhận được tin báo cháu bé có biểu hiện tím tái. Phụ huynh đưa K. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo trình bày của giáo viên, trước khi xảy ra vụ việc, bé trai ăn xong và ngủ trưa bình thường. Khi hết giờ ngủ trưa, các cô giáo phát hiện bé trai nằm bất động nên đến kiểm tra và đưa bé đi cấp cứu.