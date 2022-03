Tạm dừng dịch vụ trải nghiệm khinh khí cầu ở Hà Nội

Do thời tiết có gió cấp 3 kèm mưa, dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên tạm dừng phục vụ từ sáng 27/3 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Trưa 27/3, Ban tổ chức Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” cho biết do thời tiết (gió Đông Bắc cấp 3 có kèm mưa), dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên tạm dừng phục vụ từ 10h cùng ngày để đảm bảo an toàn cho du khách. Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng cảm của khách.

Như vậy, sau hơn 2 ngày đưa vào hoạt động, dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu phải tạm dừng hoạt động sớm hơn kế hoạch ban đầu là 3 ngày. Trong ngày đầu tiên (25/3), mọi hoạt động tham quan, trải nghiệm khinh khí cầu tại đây miễn phí, khách được vào cửa tự do.

Rất đông du khách đến trải nghiệm bay trên khinh khí cầu ở Hà Nội 2 ngày qua. Ảnh: Thạch Thảo.

Ngày 26-27/3, ban tổ chức bán vé vào cổng và các loại vé trải nghiệm dịch vụ khinh khí cầu. Ngoài vé vào cổng, vé tham quan khinh khí cầu thì vé bay khinh khí cầu với người lớn là 300.000 đồng, trẻ em 150.000 đồng. Mỗi lượt bay hay tham quan khinh khí cầu 6-7 phút.

Do điều kiện không gian của nơi biểu diễn trong nội thành, khinh khí cầu bay treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50 m theo tiêu chuẩn quốc tế và cố định tại chỗ, không di chuyển.

Riêng sáng 26/3, sự kiện bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao, đã đón khoảng 5.000 du khách. Tới cuối giờ chiều, lượng người đổ về đây ngày càng đông, thậm chí diễn ra cảnh tắc đường ở khu vực cổng vào.

Tại khu vực trải nghiệm bay khinh khí cầu, khách phải chờ đợi nhiều giờ. Cũng do gió to, lịch bay khinh khí cầu bắt buộc phải dời từ 16h sang 17h10.

Do thời tiết có gió kèm mưa, dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên tạm dừng phục vụ từ sáng 27/3. Ảnh: Việt Linh.

Với những khách chưa thể trải nghiệm bay khinh khí cầu khi đã mua vé, ban tổ chức cũng có giải pháp linh hoạt để đảm bảo quyền lợi cho khách. Tối 26/3, cũng tại khu vực này diễn ra sự kiện “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get on Hanoi - Night of Dreams”.

Ban tổ chức đã thắp sáng 22 khinh khí cầu dựng trên sân cỏ tỏa như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu. Sự kiện thu hút rất đông người đến tham quan, thưởng lãm.

Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” nằm trong khuôn khổ các hoạt động của sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Ha Noi 2022”. Ngoài hoạt động bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao và “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get on Hanoi - Night of Dreams”, ban tổ chức giới thiệu các khinh khí cầu bay treo thấp khu vực Nhà Bát Giác và trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng.