Tạm đóng cửa chợ Nguyễn Tri Phương ở quận 10

Ca nghi mắc Covid-19 từng đến chợ Nguyễn Tri Phương nên cơ quan chức năng đóng cửa tạm thời nơi này để phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương.

Ngày 26/6, Trạm y tế phường 6, quận 10, TP.HCM, cho biết lực lượng chức năng đã đóng cửa tạm thời chợ Nguyễn Tri Phương để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và tiểu thương.

Nhà chức trách cho biết địa điểm này liên quan một ca nghi mắc Covid-19. Người này là khách đi chợ, từng tới đây mua sắm ngày 23/6.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Phạm Ngôn.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu tiểu thương ở chợ này tạm ngừng kinh doanh. Ngành y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người buôn bán, kinh doanh bên trong và phun khử khuẩn khu vực.

Trạm Y tế phường 6 khuyến cáo người dân tới chợ Nguyễn Tri Phương từ ngày 23/6 tới nay cần khai báo y tế tại địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm. Việc mở lại khu chợ này sẽ được cơ quan chức năng thông báo sau khi công tác điều tra dịch tễ kết thúc

Theo bản tin 18h ngày 26/6 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 164 bệnh nhân.

Các địa phương khác có số ca mắc Covid-19 gồm: Bắc Giang (16), Hưng Yên (11), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Hà Tĩnh (7), Đà nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Tây Ninh (5), Long An (5), Bắc Ninh (5), Bình Dương (5), Long An (2), Hải Phòng (2), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Cần Thơ (1).

131 bệnh nhân trong số này được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong toả. 11 trường hợp khác cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (4), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), An Giang (1), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).