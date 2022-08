Tâm Đinh: 'Saigon Heat hãy chuẩn bị tinh thần vì chúng tôi đang đến'

Ngôi sao Việt kiều của Hanoi Buffaloes gửi lời thách thức đến Saigon Heat, đối thủ ở loạt trận chung kết VBA 2022.

Trả lời phỏng vấn sau trận thắng Nha Trang Dolphins tối 23/8, Tâm Đinh (Đinh Thanh Tâm) thể hiện sự vui mừng khi cùng đội giành quyền vào chung kết VBA 2022: “Tôi không quan tâm đến danh hiệu này. Tôi chỉ là một thành viên của đội, luôn cố gắng cống hiến vì tập thể. Những thứ khác chẳng quan trọng, miễn là chúng tôi giành được chiến thắng”.

Trước Nha Trang Dolphins, cậu em nhà "Đinh Bros" là cầu thủ hay nhất trận với 28 điểm, giúp Hanoi Buffaloes thắng 81-63. Anh là người duy nhất trong cả hai đội ghi trên 20 điểm trong trận này.

Tâm Đinh tỏa sáng giúp Hanoi Buffaloes đứng trước cơ hội vô địch VBA 2022. Ảnh: Hoàng Mai.

Với 9 rebounds (bắt bóng bật bảng) và 5 kiến tạo cùng 11 cú ném thành công trong 20 lần, bao gồm 5 quả ba điểm, Tâm Đinh có màn trình diễn thăng hoa nhất kể từ đầu mùa.

"Đây cũng chỉ là một trận thắng, chưa thể khiến chúng tôi nghĩ về chức vô địch vì chặng đường sắp tới vẫn còn dài. Nha Trang Dolphins là đối thủ không dễ chơi. Mọi người cứ nói là có tôi thì đội có cơ hội lớn thắng Nha Trang Dolphins. Tôi nói không. Ngay cả khi đối thủ thiếu vắng trụ cột và HLV trưởng, chúng ta vẫn phải tôn trọng và cùng nhau đoàn kết. Cuối cùng là thành quả", VĐV sinh năm 32 tuổi cho hay.

Đối thủ của Hanoi Buffaloes ở chung kết VBA 2022 là Saigon Heat, đội trước đó thắng Ho Chi Minh City Wings ở bán kết với điểm số 103-93 tối 22/8. Wings đã vào chung kết 3 mùa liên tiếp của VBA (không tính VBA 2021 bị hủy vì dịch Covid-19).

“Tôi chỉ muốn nói là hẹn gặp lại các bạn ở chung kết. Hãy chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu tới”, Tâm Đinh nhắn nhủ.

Tâm Đinh có em trai Sang Đinh (Đinh Thanh Sang, 1994) cũng là VĐV bóng rổ chuyên nghiệp. Tâm Đinh chơi ở các vị trí trên hàng công còn Sang Đinh đa năng hơn khi chơi cả phòng ngự.

Anh em nhà Đinh có bố mẹ là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Năm 2016, khi VBA ra đời, "Đinh Bros" về Việt Nam thi đấu. Tâm Đinh chuyển ra Hanoi Buffaloes khi đã xây dựng được tên tuổi tại Cantho Catfish.

Loạt trận chung kết VBA 2022 diễn ra theo thể thức best of five (đấu 5, thắng 3) từ 28/8. Nhờ xếp trên ở giai đoạn regular season, Saigon Heat sẽ được chơi hai trận đầu trên sân nhà.