Tạm đình chỉ gần 750 quán karaoke vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Công an TP Hà Nội đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, ban hành 8.861 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt trên 71 tỷ đồng, tạm đình chỉ 747 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) trên phạm vi toàn quốc, tính đến ngày 12/12, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công an.

Cụ thể, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng loạt đến 30 UBND cấp huyện và chủ tịch, trưởng công an 579 xã, phường, thị trấn, chính thức ra quân tổng kiểm tra từ ngày 15/10 đồng loạt vào cuộc trong “Chiến dịch 60 ngày đêm”.

Đồng thời, để việc triển khai “Chiến dịch 60 ngày đêm” (15/10-15/12) đảm bảo hiệu quả, Công an TP Hà Nội thành lập 6 Tổ công tác tới từng quận, huyện, thị xã nhằm tạo sự ủng hộ, đồng tình, cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và toàn dân trong đợt tổng kiểm tra, rà soát.

Công an TP Hà Nội rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với loại hình karaoke trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP Hà Nội, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng công an và chính quyền các cấp, tính đến ngày 12/12, trên địa bàn toàn thành phố có tổng số gần 160.000 cơ sở thuộc diện quản lý, và Công an thành phố, UBND cấp xã đã hoàn thành việc tổng rà soát 100% cơ sở thuộc diện quản lý này.

Lực lượng chức năng cho biết qua đợt tổng rà soát, kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, ban hành gần 9.000 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt hơn 71 tỷ đồng . Đồng thời, tham mưu ban hành hơn 1.500 quyết định tạm đình chỉ hoạt động; gần 1.200 quyết định đình chỉ hoạt động và gần 30.000 văn bản kiến nghị, yêu cầu các cơ sở vi phạm về PCCC dừng hoạt động, để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Theo Công an TP Hà Nội, riêng đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có 23 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Qua kiểm tra, rà soát tính đến ngày 12/12, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra gần 3.300 lượt cơ sở, xử phạt hơn 400 trường hợp, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng ; tạm đình chỉ gần 200 cơ sở, đình chỉ gần 600 cơ sở, ban hành, tham mưu UBND cấp quận ban hành gần 1.100 văn bản yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC; hơn 400 cơ sở có văn bản thông báo cơ quan quản lý dừng hoạt động kinh doanh để khắc phục các yêu cầu không đảm bảo các điều kiện về PCCC.