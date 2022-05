Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh ở Tây Ninh

Việc đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9 trường THCS Long Khánh là để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 18/5, một lãnh đạo trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông N.V.T, Phó hiệu trưởng nhà trường, vì liên quan đến đơn tố giác của một nữ sinh về việc ông T. có hành động sàm sỡ.

"Việc đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9 trường THCS Long Khánh là để phục vụ cho công tác điều tra", vị này nói.

Trả lời Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Bến Cầu, cho hay công an đang thụ lý vụ việc nói trên, khi có kết quả sẽ trả lời báo chí.

Trước đó, gia đình nữ sinh T.N.B.C. (lớp 9 trường THCS Long Khánh), tố thầy phó hiệu trưởng trường này có hành vi dâm ô với con họ.

Theo tố cáo, sáng 10/5, khi kết thúc môn thi Toán, ông N.V.T. (sinh năm 1978, Phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh) gọi em T.N.B.C. vào phòng làm việc và đã có hành vi dâm ô với C. như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn tay vào vùng nhạy cảm của nữ sinh... Vụ việc đã gây tâm lý lo sợ, hoảng loạn cho C. khiến em phải bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ 2 vào ngày 11/5.

Nhà trường đã yêu cầu ông N.V.T. làm bản tường trình. Nội dung tường trình thể hiện khoảng 8h40 sáng 10/5, ông T. gọi em T.N.B.C. vào phòng làm việc để hỏi thăm về việc kiểm tra học kỳ 2 và việc ôn thi vào lớp 10.

Ông T. đứng lên, không may vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi đã đụng vào người em C. Đồng thời lúc đó, ông T. nói trên mặt em C. có nốt ruồi kỳ lạ cho nên đã lấy tay đụng vào.