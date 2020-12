Tạm đình chỉ công tác 2 cảnh sát bị tố 'giải cứu' tài xế vi phạm

Công an tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đội trưởng và Đội phó CSGT-CSTT Công an huyện Trảng Bom để làm rõ việc can thiệp cấp dưới không xử lý tài xế vi phạm.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đội trưởng và Đội phó Đội CSGT - CSTT Công an huyện Trảng Bom, để làm rõ thông tin liên quan đến việc 2 cán bộ này can thiệp cấp dưới để không xử lý tài xế vi phạm giao thông. Xác minh clip ‘sếp can thiệp gỡ xe vi phạm’ ở Đồng Nai Đoạn clip ghi lại cảnh một số chủ phương tiện gọi điện thoại cho người quen tác động để CSGT, CSTT ở Đồng Nai bỏ qua vi phạm. Thanh tra Công an tỉnh đã mời một số người liên quan lên làm rõ vụ việc trên. Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định đình chỉ công tác đối với trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng và trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó CSGT - CSTT Công an huyện Trảng Bom, để xác minh thông tin trên. Tối 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện các clip cho thấy tổ CSGT - CSTT ra hiệu lệnh dừng nhiều xe có dấu hiệu vi phạm luật Giao thông đường bộ. Trong các clip, hầu hết chủ xe đều nói đã được "gửi" và gọi điện nhờ can thiệp. Một người trong clip còn nói xe được "gửi" từ mấy năm nay. Kết quả xác minh cũng cho thấy vụ việc xảy ra tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nhưng chưa xác định thời điểm. Công an Đồng Nai xác minh các clip ‘sếp can thiệp gỡ xe vi phạm’ Nhiều đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh tổ CSGT, CSTT ở Đồng Nai đang xử lý xe vi phạm thì chủ phương tiện nói "xe em đã gửi sếp".