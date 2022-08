'Tâm điểm thịnh vượng' phía tây thủ đô thu hút giới thành đạt

Sự kết hợp giữa vị trí vàng, phong cách thiết kế nổi bật cùng chuỗi tiện ích nội khu độc quyền là điểm cộng giúp TK2 - Maison Détox được lòng các cư dân tinh hoa có gu.

Với hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, cả Vinhomes và Masterise Homes đều chọn cùng “tọa độ kim cương” tại Vinhomes Smart City (Hà Nội) để phát triển các dự án tâm huyết. Nổi bật trong đó là TK2 - Maison Détox. Đây là sản phẩm được thiết kế may đo với những đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tri thức có gu.

Nhà trong phố, phố ven hồ, hồ kề bên đại lộ

Thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City phía tây Hà Nội, The Tonkin (do Vinhomes phát triển) và Masteri West Heights (do Masterise Homes phát triển) hội tụ đầy đủ lợi thế để trở thành “tâm điểm thịnh vượng”.

Nơi đây có toạ độ hiếm đối diện công viên trung tâm Central Park 10,2 ha, kế cận hàng loạt tiện ích và nhà để xe nổi hiện đại. Đặc biệt, bộ đôi dự án còn nằm ngay điểm giao của nhiều tuyến đường triệu USD.

Hai dự án Masteri West Heights và The Tonkin hưởng trọn lợi thế vàng khi nằm tại “tâm điểm thịnh vượng” phía tây thủ đô. Ảnh phối cảnh.

Nhờ vị trí đắt giá, cư dân tại hai dự án Masteri West Heights và The Tonkin sẽ có trong tay “tấm vé thương gia” tận hưởng trọn vẹn đặc quyền trong lòng đô thị. Cách nhà vài bước chân là “khu rừng” nhiệt đới với hàng nghìn cây xanh, mặt nước mênh mông cùng các công viên đa năng trải rộng. Vô vàn trải nghiệm như tản bộ trên bãi cát trắng đón bình minh, chèo thuyền kayak, thả mình bên bờ hồ ngắm hoàng hôn… đang chờ đón các gia chủ.

Sống giữa lòng thiên nhiên là liệu pháp tinh thần hữu hiệu trong thời đại áp lực ngày nay. Theo một công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Journal of Epidemiology and Community Health, những người sống trong phạm vi dưới 1 km từ các công viên cây xanh hay rừng tự nhiên ít có nguy cơ bị trầm cảm hoặc lo âu so với những người sống ở nơi đô thị chỉ có bê tông trơ trọi.

Đây là lý do khiến đặc quyền sống xanh tại “tứ giác” Masteri West Heights - The Tonkin trở thành mục tiêu của đông đảo giới thành đạt - những người đảm đương nhiều trách nhiệm và cũng chịu không ít áp lực với vai trò của mình.

Sống giữa lòng thiên nhiên là một liệu pháp chữa lành tinh thần hữu hiệu.

Không chỉ xem trọng sức khỏe, giới tri thức coi trọng thời gian và quan tâm đến các không gian giao thông thuận tiện. Đây cũng là lợi thế của bộ đôi Masteri West Heights - The Tonkin khi nằm tại điểm giao của nhiều tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời được ưu ái đặt cạnh hai nhà để xe nổi hiện đại.

Từ “tâm điểm thịnh vượng” này, cư dân mất 1 phút di chuyển qua cầu vượt số 5 để đi tới các tuyến đường huyết mạch như Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp nhiều cơ quan, doanh nghiệp quan trọng của thủ đô.

Cạnh Masteri West Heights và The Tonkin là 3 tuyến metro 5 - 6 - 7. Với phạm vi liên kết hàng chục km nhanh chóng của metro, cư dân có thể di chuyển linh hoạt tới mọi hướng và quận trung tâm như Tây Hồ - Đống Đa - Ba Đình (tuyến số 5) hay khu vực sân bay Nội Bài và các quận phía nam Hà Nội (tuyến số 6), cho tới khu vực phía tây như Mê Linh, Nhổn, Vân Canh (tuyến số 7).

Đặc quyền riêng cho cộng đồng tri thức có gu

Khai thác lợi thế từ “tọa độ kim cương”, chủ đầu tư dành những thiết kế đắt giá để chắp cánh cho giá trị của tâm điểm thịnh vượng này. Trong đó, phân khu The Tonkin với tòa căn hộ TK2 - Maison Détox là dự án hiếm hoi tại phía tây Hà Nội sở hữu phong cách Indochine độc đáo.

Vẻ đẹp sang trọng, quý phái của phong cách Indochine mang đến sức hút cho phân khu The Tonkin và toà căn hộ TK2 - Maison Détox.

Indochine là phong cách đem đến thành công cho nhiều dự án siêu biệt thự, resort, du thuyền hạng sang… Tuy nhiên, sự cầu kỳ và xa hoa của phong cách này khiến Indochine ít xuất hiện tại các dự án căn hộ. Đây là thế mạnh tạo cho tòa TK2 - Maison Détox cá tính khó sao chép cùng sức hút với giới tinh hoa có gu thưởng thức.

Điểm nhấn của nội khu The Tonkin là hồ bơi nhiệt đới Indochine Resort quy mô gần 1.000 m2, được thiết kế như một ốc đảo nghỉ dưỡng 6 sao phong cách quý tộc Á Đông. Cách đó không xa là sân chơi trẻ em Joylie Park, tháp đồng hồ Goddess, bể tiểu cảnh và thác nước The Mekong, giàn cảnh quan The Muse, vườn nhiệt đới Palm Garden, đường dạo bộ Bamboo Path, sân tập gym ngoài trời, thảm cỏ yoga Zenith Zone… nơi các cư dân được thỏa đam mê vận động và gắn kết cùng gia đình.

Mặt khác, để đón đầu nhu cầu thanh lọc thân - tâm - trí, nâng niu sức khỏe, cải thiện tinh thần tại gia của nhóm cư dân tri thức, chủ đầu tư Vinhomes mang tới TK2 - Maison Détox đã cho ra mắt nhiều đặc quyền lần đầu có mặt tại Vinhomes Smart City. Nổi bật trong đó là bể thuỷ liệu phong cách nghỉ dưỡng ngay trong toà nhà và các tiêu chuẩn bàn giao hiếm có với sen tắm mưa, máy lọc không khí…

Với những lợi thế hiếm có cùng đặc quyền lần đầu xuất hiện tại đại đô thị Vinhomes Smart City, tòa TK2 - Maison Detox là dự án thu hút sự quan tâm của giới thành đạt tại thủ đô và các khu vực lân cận.