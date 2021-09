Tâm điểm Covid-19: Cách phòng ngừa lây nhiễm và chăm sóc F0 tại nhà

Các chuyên gia sẽ chia sẻ về cách phòng ngừa lây nhiễm nCoV trong gia đình, khu dân cư và những điều cần biết khi theo dõi, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 4/9 đến 17h ngày 5/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 13.101 ca trong nước

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 524.307 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.330 ca nhiễm).

Từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 520.013 ca trong nước. Trong đó, 288.953 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Do số lượng bệnh nhân tăng nhanh gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã áp dụng biện pháp chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Mục tiêu lớn nhất của ngành y tế trong giai đoạn này là giảm tối đa số ca tử vong. Để làm được điều đó, các chuyên gia đầu ngành đều xác định việc chữa trị, cấp cứu ban đầu, phát hiện sớm bệnh nhân có dấu hiệu nặng để chuyển cấp cứu kịp thời là biện pháp quan trọng.

“Tôi cần uống thuốc gì khi mắc Covid-19? Các dấu hiệu nào chứng tỏ F0 phải sớm được cấp cứu? Gia đình có F0 chuẩn bị những gì để tránh lây nhiễm chéo? Hàng xóm là F0, tôi phải làm gì để bảo vệ an toàn cho các thành viên trong nhà?”. Đó là một vài trong số rất nhiều thắc mắc phổ biến mà các bệnh nhân, gia đình và những người xung quanh đặt ra khi F0 điều trị tại nhà.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Bình Dương. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bên cạnh đó, thời gian qua, mạng xã hội thường xuyên lan truyền những thông tin sai lệch về các biện pháp tự chữa Covid-19 bằng nhiều hình thức khác nhau khiến cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Đâu là những thông tin chính xác, thiết thực các bệnh nhân và gia đình có F0 điều trị tại nhà cần biết?

Nhằm giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin cho độc giả, Zingnews cùng nhãn hàng Lifebuoy vệ sinh nhà cửa đồng hành thực hiện chương trình tư vấn trực tuyến “Tâm điểm Covid-19: Phòng ngừa lây nhiễm và chăm sóc F0 tại nhà”.

Chương trình có sự tham gia của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Cố vấn chuyên môn, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM và PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung đang phụ trách Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh Covid-19 tại Đồng Nai nhằm hỗ trợ 2 trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Long Thành. Ngoài ra, trung tâm này còn hỗ trợ cả 3 tầng điều trị tại các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ khu cách ly tập trung, chăm sóc điều trị F0, giảm tỷ lệ F0 chuyển nặng, chuyển tuyến kịp thời.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng là chuyên gia thường xuyên tham gia tư vấn cho nhiều F0 tại TP.HCM đang điều trị tại nhà.

Tại buổi livestream, các độc giả sẽ được hai chuyên gia chia sẻ về cách phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình, khu dân cư và những điều cần biết khi theo dõi, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà.

Chương trình sẽ được livestream trên Zingnews.vn vào lúc 20h ngày 6/9. Độc giả có thể đặt câu hỏi trước cho các chuyên gia thông qua hòm thư điện tử toasoan@zing.vn.

Zingnews cùng nhãn hàng Lifebuoy vệ sinh nhà cửa đồng hành thực hiện chuỗi chương trình “Tâm điểm Covid-19” hàng tuần nhằm cung cấp thông tin, và giải đáp thắc mắc về dịch bệnh Covid-19 cho bệnh nhân Covid-19 và những người xung quanh. Lifebuoy nay đã ra mắt sản phẩm vệ sinh nhà cửa: Nước lau sàn Lifebuoy và nước vệ sinh bề mặt Lifebuoy. Sản phẩm được chứng minh có khả năng diệt 99.9% vi khuẩn và kháng khuẩn tới 24 giờ. Chứa thành phần kháng khuẩn từ thiên nhiên 100% và dịu nhẹ cho da, giúp bảo vệ tối ưu cho sức khỏe gia đình trong mùa dịch bệnh.