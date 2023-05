Tám cuốn sách tập thể dục cho mọi loại hình cơ thể

Every Body Yoga: Let Go of Fear, Get On the Mat, Love Your Body của Jessamyn Stanley. Là một sự kết hợp giữa những câu chuyện cá nhân và dòng chảy yoga thông qua nhiều tiêu đề đầy cảm hứng như “Tôi cần giải phóng nỗi sợ hãi” và “Tôi muốn yêu bản thân mình”, cuốn sách này dành cho những yogi có kinh nghiệm cũng như những người mới bắt đầu. Jessamyn Stanley là một chuyên gia và đã phá vỡ định kiến về điều một cơ thể luyện tập yoga cần phải có. Jessamyn sẵn sàng chấp nhận chất béo trong không gian tập thể dục. Cuốn Body Yoga cũng mang đến những bức ảnh đầy màu sắc thể hiện đủ tư thế để độc giả dễ dàng tập theo. Ảnh: Amazon.