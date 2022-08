Tám cuốn sách những tín đồ thể thao nên đọc

Cuốn Because It Is Bitter, and Because It Is My Heart của Joyce Carol Oates lấy bối cảnh những năm 1950 ở ngoại ô New York. Câu chuyện xoay quanh Jinx Fairchild, một thiếu niên da đen, đã cứu một cô gái da trắng trẻ tuổi bị tấn công nhưng sau đó vô tình giết chết hung thủ, một người đàn ông da trắng. Hai năm sau đó, khi Jinx học năm cuối trung học, cậu bé chơi bóng rổ và được các trường đại học trên toàn quốc nhiệt tình săn lùng. Tuy nhiên, sự nghiệp của cậu kết thúc bi thảm bởi một chấn thương mắt cá chân. Thêm vào đó, vụ việc cứu người khi trước của Jinx bị lộ. Cậu bé sau đó bỏ cả học để chơi bóng rổ. Cuốn sách không chỉ đi sâu vào thế giới của môn thể thao này mà còn thể hiện rõ hố sâu ngăn cách con người về chủng tộc, giai cấp và giáo dục. Ảnh: Amazon.