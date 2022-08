Tám cuốn sách được các tỷ phú hàng đầu thế giới ưa thích

Đọc những cuốn sách yêu thích của các tỷ phú, bạn sẽ nhận ra điều mà không phải ai cũng thấy: tinh thần có thể thay đổi cơ thể và cơ thể sẽ thay đổi tinh thần.

1. Sức mạnh của tinh thần lạc quan - tác giả Norman Vincent Peale

Đây là cuốn sách ưa thích của tỷ phú Donald Trump. Cựu tổng thống Mỹ đã đọc cuốn sách này khi đang nợ hơn tỷ USD và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

"Tôi từ chối bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực ở bất kỳ mức độ nào, kể cả khi tình hình rất tồi tệ. Đây là một bài học tốt, vì sau đó tôi đã đứng dậy bằng một chiến thắng vẻ vang", vị tỷ phú nói.

2. Nam sinh danh dự - tác giả John Le Carré

Đây là cuốn sách ưa thích của tỷ phú Michael Bloomberg. "Nó dày hơn 600 trang, chủ yếu là miêu tả, nhưng rất cuốn hút", ông nhận xét.

Ra đời năm 1977, The Honorable Schoolboy là cuốn tiểu thuyết tội phạm hay nhất trong năm, từng nhận giải James Tait Black Memorial. John Le Carré đã pha trộn nhuần nhuyễn nhiều yếu tố bạo lực, bí ẩn và tình dục trong tác phẩm này, kèm theo đó là một chút châm biếm.

3. Suối nguồn - tác giả Ayn Rand

Đây là cuốn sách ưa thích của tỷ phú Mark Cuban. Nó được viết bởi Ayn Rand - một nhà văn và triết gia người Nga, có tên thật là Alisa Zinovievna Rosenbaum.

Trong tác phẩm này, Ayn Rand đã đề cập tới một vấn đề mà nhiều độc giả phải suy ngẫm:

"Khi bạn để ý rằng để được sản xuất, bạn phải xin phép những kẻ không hề lao động.

Khi bạn nhận ra rằng tiền chảy vào túi kẻ buôn bán những ân huệ, thay vì thông qua hàng hóa.

Khi bạn phát hiện rằng nhiều kẻ làm giàu nhờ ăn hối lộ và dùng sức ảnh hưởng của mình, thay vì làm việc chăm chỉ. Luật pháp chẳng làm gì để bảo vệ bạn khỏi những kẻ đó; ngược lại, nó bảo vệ những kẻ đó khỏi bạn.

Khi bạn biết rằng tham nhũng trở thành trái ngọt, còn trung thực chẳng khác nào hy sinh bản thân, bạn có thể tuyên bố, mà không cần sợ mình sai, rằng xã hội này đã suy đồi".

4. Tàn ngày để lại - tác giả Kazuo Ishiguro

Đây là cuốn sách ưa thích của tỷ phú Jeff Bezos.

Là thiên tài kinh doanh hàng đầu thế giới nhưng CEO Amazon lại có một sự lựa chọn khá bất ngờ. Cuốn sách ưa thích nhất của ông chính là tiểu thuyết The Remains of the day - tác phẩm đoạt giải Booker của nhà văn Kazuo Ishiguro.

Đây là một câu chuyện nhuốm màu nuối tiếc và buồn bã, kể về cuộc đời của nhân vật chính từ khi làm quản gia cho tới Thế chiến II. Jeff Bezos tin rằng ông ấy học được nhiều điều từ tiểu thuyết hơn là sách kinh tế.

5. Bắt trẻ đồng xanh - tác giả JD Salinger

Đây là cuốn sách ưa thích của tỷ phú Bill Gates. Mỗi năm, người sáng lập Microsoft đọc tới 50 cuốn sách, nhưng The Catcher in the Rye vẫn luôn là tác phẩm giữ vị trí đặc biệt trong lòng ông.

"Tôi đọc cuốn sách này vào năm 13 tuổi. Đây là cuốn sách ưa thích của tôi", vị tỷ phú cho biết. "Cuốn sách cho thấy người trẻ đôi khi hơi lạc lối, nhưng rất thông minh và có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể".

6. Nền tảng - tác giả Isaac Asimov

Đây là bộ sách ưa thích của tỷ phú Elon Musk. Nó cũng được xem là một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc mọi thời đại.

Thế giới trong The Foundation xoay quanh một bộ môn khoa học giả tưởng - "psychohistory" - do nhân vật Hari Seldon phát triển.

Nhờ nó, ông dự đoán rằng thiên hà hiện tại sẽ sụp đổ trong vòng 30.000 năm nữa, con người sẽ mất chỗ nương tựa. Tuy nhiên, nhà khoa học này cũng phát hiện một con đường khác, rút ngắn thời gian khổ cực của con người xuống 1.000 năm.

The Foundation đã tác động mạnh mẽ đến cách mà ông chủ Tesla nhìn nhận thế giới. Nhận ra rằng "các nền văn minh di chuyển theo chu kỳ", Elon Musk quyết tâm theo đuổi con đường khám phá vũ trụ để đưa nhân loại "đi lên" nấc thang mới.

"Bài học tôi rút ra từ The Foundation là: Hãy nỗ lực thực hiện các hành động nhằm kéo dài nền văn minh, giảm thiểu xác suất xuất hiện thời đại đen tối, cũng như rút ngắn thời gian thời đại đen tối tồn tại nếu nó có thực", ông cho biết.

7. Sử thi Aeneid của Virgil

Đây là cuốn sách ưa thích của Mark Zuckerberg.

Sử thi Aeneid kể về Rome, từ lúc khởi nguồn cho đến đỉnh cao quyền lực của đế chế La Mã. Tác phẩm được đặt tên theo những chiến công hiển hách của anh hùng thành Troy - Aeneas, người được xem như á thần.

Theo một người bạn kiêm đồng nghiệp lâu năm của Mark Zuckerberg, vị tỷ phú này có niềm đam mê mãnh liệt với thời kỳ cổ đại. Không ít lần, anh còn trích dẫn sử thi Aeneid trong những cuộc họp tại Facebook.

Ông chủ Facebook từng học tiếng Latin thời cấp ba, thường xuyên trích dẫn sử thi Iliad khi lên đại học. Anh luôn kể về hành trình của Aeneas và thể hiện mong muốn được xây dựng một thành phố "không có giới hạn về thời gian hay sự vĩ đại".

8. Stalingrad: Trận chiến định mệnh - tác giả Antony Beevor

Đây là cuốn sách ưa thích của tỷ phú người Anh Richard Branson. Nó luôn nằm trong top 5 tác phẩm mà ông chủ Tập đoàn Virgin say mê.

Chiến dịch Stalingrad là một trận đánh lớn diễn ra trong Thế chiến II, giữa phe Phát xít Đức và Hồng quân Liên Xô. Đây không phải là chủ đề mới trong văn học, nhưng tác phẩm của Antony Beevor vẫn thu hút độc giả nhờ khía cạnh con người trong cuộc chiến.

Hóa thân thành phóng viên chiến trường, tác giả đã thuật lại hành xử của con người ở cả hai phe. Ông đã khắc họa thành công sự khốc liệt của chiến trường này, với những miêu tả chân thực đến rợn người.