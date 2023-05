Tạm biệt, Phil Jones!

Ngày 17/5/2015, Jones tạo ra khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp. Đó không phải bàn thắng theo kiểu "ngã bàn đèn" của Wayne Rooney, cú sút phạt với quỹ đạo hình cánh cung mà David Beckham từng thực hiện... Trong pha tranh chấp với Olivier Giroud của Arsenal, Jones ngã xuống rồi nhưng vẫn cố gắng dùng đầu để phá bóng ngay trước mũi giày đối thủ.

8 năm sau, ngày 19/5, Phil Jones rời Manchester United, kết thúc 12 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Thật ra, sự nghiệp của trung vệ người Anh khép lại từ năm ngoái khi "Quỷ đỏ" chốt danh sách cầu thủ dự Premier League mùa 2022/23, và Jones là một trong số những cầu thủ trên 21 tuổi không có tên.

Sự nghiệp của Jones là chương dài tập với câu chuyện giữa "bệnh nhân" và "bác sĩ". Người ta không nhớ được chính xác cầu thủ này phải nghỉ thi đấu bao nhiêu trận vì những vấn đề sức khỏe gặp phải. Theo thống kê của Transfermarkt, Jones dính hơn 10 chấn thương khác nhau suốt một thập niên qua, trong đó vấn đề đầu gối trở thành cơn ác mộng khi hành hạ bản thân liên tục.

Hết lần này tới lần khác, Jones đều trở lại, chơi được vài trận thì dính chấn thương rồi nghỉ hết mùa. Từ mùa 2018/19, tức trải qua 5 năm, cựu cầu thủ Blackburn Rovers chỉ có 13 lần ra sân. Lần gần nhất Jones khoác áo MU là cuộc chạm trán với Brentford vào ngày 2/5/2022.

Một cầu thủ với "đôi chân pha lê" như vậy không xứng đáng được khoác áo MU. 4 năm qua, Phil Jones cũng trở thành gánh nặng của CLB. Một món nợ thật sự. Năm 2019, anh ký hợp đồng mới với đội bóng, nhận mức lương 15,6 triệu bảng/mùa. Thế nhưng, đóng góp của Jones là con số 0.

Người hâm mộ coi Jones là kẻ ăn bám. Rio Ferdinand, một đồng đội cũ của trung vệ người Anh ở sân Old Trafford, thậm chí quay lưng, dùng lời lẽ cay nghiệt với cầu thủ này. Hè 2020, Rio cho rằng Jones nên "cuốn gói rời khỏi CLB", nhường vị trí trong đội cho tài năng trẻ khác.

Với những ai căm ghét Jones, họ đã đúng. Một cầu thủ không có đóng góp gì cho CLB xứng đáng phải ra đi. Đáng lẽ, việc MU chia tay trung vệ người Anh nên diễn ra sớm hơn, thay vì chờ tới hè 2023, thời điểm Jones hết hạn hợp đồng.

Thế nhưng, Jones chẳng làm gì sai cả. Nếu là gương mặt tệ hại ở CLB, người hâm mộ đã dè bỉu, la ó trung vệ này. Song, điều đó chưa từng xảy ra.

Thậm chí, ở lần ra sân gần nhất gặp Wolves mùa trước, người hâm mộ ở hậu đài Stretford cổ vũ cho Jones. Họ hát theo giai điệu của Spandau Ballet's Gold: "Anh ấy là Phil Jones, Jones! Hãy luôn tin tưởng Phil Jones, anh ấy có khả năng ghi bàn... anh ấy không thể bị phá hủy".

Jones rời sân với đôi mắt ngấn lệ, đưa tay chạm nhẹ vào huy hiệu CLB.

Chỉ trích Jones là điều tồi tệ kinh khủng. Hãy nhớ rằng, không cầu thủ nào lại muốn dính chấn thương trong lúc thi đấu. Số phận có lẽ quá hà khắc, hoặc muốn giễu cợt trung vệ người Anh. Lúc còn trẻ, Jones được xem là thần đồng bóng đá. Và nếu bản thân không bộc lộ những tố chất tài năng, anh đã không chinh phục được Sir Alex Ferguson.

Như trong tâm thư gửi tới người hâm mộ đội bóng, Jones thừa nhận rằng "đã cố gắng quay lại nhanh nhất có thể". Anh thậm chí ước rằng "có thể thi đấu, cống hiến nhiều hơn cho CLB". Buồn thay, ước mơ tưởng chừng giản dị ấy trở thành điều xa xỉ.

Jones phải rời MU là điều hiển nhiên, tốt đẹp cho cả đôi bên. Đội chủ sân Old Trafford đang thực hiện cuộc cải tổ đội hình, và ở đó không có chỗ cho "những bản hợp đồng tình thương" như Jones. Vào lúc này, chỉ có những cầu thủ giỏi, khỏe mạnh nhất mới xứng đáng ra sân.

Tuy nhiên, hình ảnh của Jones sẽ không bao giờ bị vấy bẩn. Nhắc tới anh, người hâm mộ sẽ nhớ đến một chiến binh mang trong mình dòng máu "Quỷ đỏ" thật sự. Cầu thủ tận hiến số 1. Hậu vệ lăn xả vì niềm kiêu hãnh và danh dự đội nhà.

Sau này, khi chứng kiến Jones ra sân trước Wolves, Ferdinand phải nhìn nhận lại những bình luận dành cho đồng đội cũ. Anh nói: "Đối với một cầu thủ - đã bị chấn thương hành hạ suốt nhiều năm - mà ra sân như thế bạn phải ngả mũ. Sau thời gian dài ngồi ngoài, Jones trong ngày tái xuất vẫn chơi khá ổn. Không dễ để làm điều đó", Ferdinand nói trên kênh YouTube Five của mình.

12 năm chơi cho MU, Jones chưa bao giờ được xem là trung vệ hay nhất CLB. Anh thậm chí không phải biểu tượng cho những cú tắc bóng, đánh chặn hay sở hữu lối chơi thông minh. Thế nhưng, Jones có điều mà nhiều tân binh CLB còn thiếu, đó là sự tận hiến, chăm chỉ và khả năng lãnh đạo.

Nếu không lăn xả, tận hiến, Jones chẳng nỗ lực dùng đầu phá bóng ngay trước mũi giày đối thủ. Hành động ấy không nằm trong tính toán sẵn của trung vệ người Anh. Đó là bản năng được bộc lộ một cách tự phát. Và chỉ những cầu thủ tận hiến vì màu áo MU mới làm được như vậy.

Theo The Athletic, Jones làm việc rất chăm chỉ để có thể trở lại thi đấu. Cựu trợ lý Mike Phelan thời còn làm cho MU nói: "Có những lúc, Jones xuất hiện một mình trong phòng tập. Điều đó thật không dễ chịu chút nào. Thế nhưng, cậu ấy tập luyện cực kỳ chăm chỉ. Một cầu thủ tuyệt vời".

Ở mùa 2021/22, sau các trận đấu chơi cho đội U23 vào tháng 12, Jones dành thời gian để nói chuyện với các cầu thủ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm cho họ. Điều đó được đánh giá cao. Ở một trận đấu khác của đội trẻ, Jones thậm chí lái xe 200 dặm từ Manchester đến Bắc London để đối đầu Arsenal. Anh cũng tình nguyện tham gia các trận đấu khác của lứa tuổi U23.

"Anh ấy chỉ muốn chơi bóng", một nguồn tin của CLB nói với The Athletic về Jones. "Cho dù là ở MU hay được đem cho mượn, Jones rất khao khát được thi đấu".

Nguồn tin này cũng nhấn mạnh rằng Jones cho thấy chất lượng chơi bóng trong các buổi tập. Đó là sự dũng cảm, tận hiến và không hề phàn nàn trước những khó khăn. "Dù đá ở đâu, Jones cũng rất dũng cảm, điều các trung vệ khác không làm được. Jones không phải người chuyền bóng xuất sắc, nhưng về mặt kỹ thuật, anh ấy luôn tìm cách đưa trái bóng về phía trước. Jones không thích chuyền ngang và chơi quá an toàn", nguồn tin của CLB chia sẻ thêm.

Sự nghiệp của Jones bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần nặng nề. Những cơn đau đầu gối, gân kheo, dây chằng,... thay nhau hành hạ, đeo bám và hủy hoại sự nghiệp của anh. Chưa hết, lời chế giễu từ mạng xã hội bủa vây lấy trung vệ người Anh. Sau tất cả, Jones vẫn đứng vững, chiến đấu đến cùng. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ được chơi bóng MU lần nữa.

Sau hôm nay, Jones sẽ không còn khoác áo "Quỷ đỏ". Quá khứ vốn là thứ không thể thay đổi. Nhắc đến Jones, những tranh cãi sẽ xuất hiện. Nhiều người sẽ mắng anh. Kẻ lại bênh vực. Nhưng chắc chắn rằng, khi MU cần ví dụ về tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng "đổ máu" vì đội nhà, không gì chân thật hơn là khoảnh khắc dùng đầu để phá bóng ngay trước mũi giày Giroud .

Tạm biệt, Phil Jones!

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.