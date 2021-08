Tạm biệt, Messi

Với đàn ông trên 30 tuổi, đó dường như là bắt đầu cho những suy nghĩ đến hoạch định an toàn cho tương lai, thay vì tham vọng và khát khao phiêu lưu của tuổi trẻ.

Đó cũng là độ tuổi mà người ta sống chậm lại và bắt đầu rời xa những gì sung sức nhất. Nhưng không có nghĩa họ yếu đi và bị bỏ lại phía sau người khác, đặc biệt là trong thể thao.

Lionel Messi ở tuổi 34 là như vậy. Nếu ai đó cho rằng "El Pulga" đang đánh mất sự xuất sắc từng có, họ có lẽ phạm sai lầm rất lớn hoặc nằm trong nhóm "anti-fan" của siêu sao người Argentina.

Barca luôn coi Messi như "ông vua" bóng đá với họ. Ảnh: Reuters.

Camp Nou không còn Messi

Khi Messi nâng cao Quả bóng Vàng thứ sáu trong sự nghiệp vào tháng 12/2019, những đồn đoán về sự nghiệp của anh ở Barca xuất hiện. Người ta lo sợ sân Camp Nou sẽ không còn được thấy Leo sải bước trên thảm cỏ xanh mượt.

Và cũng rất nhiều lần người ta tự hỏi Messi những câu liên quan tới chuyện rời Barca. Leo không biết nói dối. Anh từng thừa nhận sẽ rời Camp Nou để trở về quê nhà Argentina thi đấu trong tương lai không xa, và chơi cho đội bóng thời niên thiếu Newell's Old Boys.

Messi nói thế, nhưng anh chưa từng thực hiện. Để rồi tới ngày 6/8, Barca phát đi thông điệp khiến tất cả ngỡ ngàng, và chính Leo. Đội chủ sân Camp Nou sẽ không gia hạn hợp đồng với số 10 vĩ đại trong lịch sử đội bóng.

Nếu có bất kỳ ai từng theo dõi Messi, dù ngoài đời hay trước màn ảnh truyền hình, đó có lẽ là đặc ân, sự may mắn. Họ đang được xem một trong những siêu sao hay nhất thế giới mọi thời thi đấu, một người truyền cảm hứng, và tạo ra cảm xúc rất lớn.

Messi trở thành một phần lịch sử của Barca. 17 năm gắn bó với đại diện xứ Catalonia, Leo ghi 683 bàn sau 810 trận đấu. Suốt hơn một thập niên dài, "El Pulga" trở thành chuẩn mực cho hình mẫu tiền đạo xuất sắc.

Leo có tất cả cùng Barca. Anh giành 4 chức vô địch Champions League, 10 danh hiệu La Liga và rất nhiều chiếc cúp khác. Những bàn thắng của Messi không chỉ nâng tầm đẳng cấp cá nhân, mà còn đưa Barca lên một vị thế mới trên bản đồ bóng đá thế giới.

Có lẽ, đã có những thời điểm Messi ghi quá nhiều bàn và khiến người hâm mộ bỏ quên suy nghĩ mà sớm muộn cũng đến. Ai sẽ lấp đầy được khoảng trống siêu sao người Argentina tạo ra trong tương lai?

Đôi lúc, những cules như bị "thôi miên" bởi những gì Messi tạo ra. Khi được hỏi về tương lai, Leo cũng không cho thấy biểu hiện gì là sẽ rời Barca. Anh yêu Camp Nou và đó là cuộc sống Messi không muốn từ bỏ.

Nhưng sự trung thành phải được đánh đổi bằng điều gì đó xứng đáng. Khi Leo tìm cách kích hoạt điều khoản ra đi như một cầu thủ tự do, tất cả hiểu rằng tình yêu trong anh với CLB trở nên lung lay.

Cũng vào tháng 8 nhưng năm ngoái, "cơn địa chấn" xuất hiện với bản burofax được gửi tới văn phòng các sếp lớn của đội bóng. Messi muốn ra đi. Nhiều người đã không tin vào mắt mình.

Một biểu tượng, huyền thoại và chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB không còn muốn gắn bó cùng Barca. Messi nghĩ gì khi gửi bản burofax, chỉ mình anh biết. Nhưng một điều chắc chắn rằng thứ tình cảm tưởng chừng không thể bị chia lìa của Leo và đội bóng đã xuất hiện vết nứt.

Messi ghét thất bại, như mọi cầu thủ khác. Khi ra sân, anh luôn cố gắng với trái tim và nhiệt huyết cháy bỏng nhất. Song, số phận lại không nuông chiều Leo hoặc muốn anh viết tiếp cuộc phiêu lưu ở một vùng đất khác.

Nhưng ngày nào Messi còn đá cho Barca, anh vẫn là tượng đài vĩ đại. Trong năm cuối khoác áo CLB, Leo vẫn có tới 38 bàn trên mọi đấu trường. Cho dù trái tim Messi có thể đã hướng về chân trời mời, nhưng hễ anh còn đứng trên sân và cống hiến, đó là may mắn cho đại diện xứ Catalonia.

Người hâm mộ chờ ngoài sân Camp Nou, để theo dõi tình hình của Messi. Ảnh: Reuters.

Ngày dài nhất với cules

Barca vừa thông báo chia tay Messi, để lại sự tiếc nuối rất lớn cho người hâm mộ. Đó là ngày đội bóng xứ Catalonia chính thức mất đi một thiên tài với lối chơi đẹp mắt. Một siêu sao luôn tạo ra thứ cảm xúc bùng nổ cho những ai theo dõi anh.

Nói đến Leo là nhắc tới những bàn thắng, pha rê dắt qua người với tốc độ cao và khả năng sút phạt tuyệt vời. Tất nhiên, thế giới bóng đá và chính Barca vẫn còn những cầu thủ sở hữu kỹ thuật như Messi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, họ cũng không bao giờ ở vào đẳng cấp của siêu sao người Argentina.

Ansu Fati đang được đề cập tới như truyền nhân của Messi ở Camp Nou. Pedri cũng có tương lai rất sáng. Song, khi những thước phim của Leo còn chưa bị xóa đi mãi mãi, thì không ai thay thế được siêu sao người Argentina.

Thế giới sẽ không ngừng quay chỉ vì một người dừng lại. Barca sẽ chẳng thể biến mất sau một đêm chỉ vì Messi. Song, ký ức về ánh mắt tập trung của Leo hướng về thủ môn đối thủ và trái bóng trước chấm đá phạt, thì có lẽ những cules sẽ mất rất lâu để có thể quên đi lịch sử rằng Camp Nou từng có một thiên tài như thế.

Fati, Pedri... có thể sẽ trở thành biểu tượng mới của Barca. Và cũng vì không ai biết được tương lai, thì những kỷ lục Messi tạo ra hoàn toàn sẽ bị xô đổ bởi họ hoặc gương mặt nào khác tại Camp Nou. Nhưng đó sẽ không bao giờ là người được sánh ngang với Leo về cung bậc cảm xúc.

20 năm trước, một giai thoại xuất hiện khi Messi ký hợp đồng lịch sử với Barca trên một tờ giấy ăn, để mở đầu cho hành trình trở thành huyền thoại CLB. Hai thập niên sau, đứng trước các phóng viên, Chủ tịch Joan Laporta tuyên bố "một thời kỳ mới bắt đầu mà không có Messi".

Cách đây 1 năm, khi Leo bày tỏ mong muốn rời Barca, những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng lúc đó, cả hai níu kéo nhau thêm một mùa giải. Còn bây giờ, điều đó có lẽ không xảy ra.

Ngoài Camp Nou, trong ngày 6/8, nhiều CĐV đang nán lại và mong chờ một điều kỳ diệu, giống như cách Leo từng nhiều lần thực hiện để giải cứu Barca khỏi thất bại.

"Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây" là đoạn mở đầu trong bài hát See You Again của nam ca sĩ Charlie Puth. Đúng là những ngày tới với các cules sẽ rất dài, khi Messi đã không còn khoác trên mình chiếc áo của Barca.