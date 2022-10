Tạm biệt, bác Hagrid khổng lồ

Góp mặt không nhiều trong 8 phần phim “Harry Potter”, cố diễn viên Robbie Coltrane vẫn để lại ấn tượng đẹp với khán giả qua vai diễn bác Hagrid nhân từ, tốt bụng.

Trong loạt phim Harry Potter (2001-2011) lẫn nguyên tác do nhà văn J. K. Rowling chấp bút, Rubeus Hagrid là một trong những nhân vật xuất hiện đầu tiên. Ông có thân hình đồ sộ, cao đến 8,6 feet (khoảng 2,6 m), râu ria và tóc tai bờm xờm, gương mặt trông không hề thân thiện.

Thế nhưng, ẩn sâu bên trong cơ thể khổng lồ ấy lại là một tâm hồn trong sáng và nhân từ. Dẫu không phải ruột thịt, ông yêu thương Harry như con, dành hết lòng giúp đỡ và bảo vệ cậu khi cần. Vì thế, cụm từ “bác Hagrid” Harry gọi ông cũng dần quen thuộc, trở thành biệt hiệu thân thương mà người hâm mộ dùng để nhắc đến nhân vật.

Năm 2001, “bác Hagrid” bước từ trang sách lên màn ảnh rộng một cách hoàn hảo qua hóa thân của Robbie Coltrane. Bằng diễn xuất tự nhiên và biểu cảm chân thật, ông đưa Rubeus Hagrid đến gần với khán giả, trở thành dấu ấn không thể quên đối với người hâm mộ loạt phim Harry Potter.

Sự nghiệp đồ sộ

Trước khi các nhà sản xuất lên kế hoạch chuyển thể tiểu thuyết Harry Potter, Robbie Coltrane đã có một sự nghiệp rất dài.

Nam diễn viên sinh năm 1950 ở vùng ngoại ô Glasgow, Scotland trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật: Cha làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên. Thế nhưng, ông bắt đầu tập tành diễn xuất từ rất sớm.

Năm 12 tuổi, Coltrane đã tham gia vở kịch đầu tiên trên sân khấu, sau đó quyết tâm đeo đuổi nghiệp diễn đến suốt cuộc đời.

Trước khi nổi tiếng toàn cầu với vai bác Hagrid, Rubeus Hagrid là diễn viên tên tuổi ở Anh, từng đóng hàng chục vai diễn lớn nhỏ trong sự nghiệp.

Bước sang tuổi 20, ngôi sao quyết định lấy tên nghệ sĩ saxophone John Coltrane làm nghệ danh, sau đó chuyển đến London và đầu tư hơn cho sự nghiệp. Ông làm việc như một diễn viên hài độc thoại (stand-up comedy), đồng thời tham gia cả ba lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình.

Từ cuối thập niên 1970 đến năm 2001, Robbie Coltrane góp mặt trong hàng chục bộ phim lớn nhỏ. Tác phẩm đáng nhớ, giúp tên tuổi ông nổi như cồn là series Cracker (1993-1995). Trong phim, ông vào vai Dr. Eddie Fitzgerald - nhà tâm lý học tội phạm chuyên giải quyết những vụ án hóc búa, có tài điều tra không hề thua kém Sherlock Holmes.

Vai diễn không chỉ ghi điểm với khán giả mà còn được lòng giới phê bình, liên tiếp mang về cho ông tượng vàng BAFTA (Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc) ở hạng mục diễn xuất trong suốt 3 năm liền.

Ngoài ra, người yêu điện ảnh còn ghi nhớ Robbie Coltrane qua hai bom tấn về điệp viên 007 gắn với tên tuổi tài tử Pierce Brosnan. Đó là GoldenEye (1995) và The World Is Not Enough (1999).

Ở cả 2 phần phim, ông đóng vai Valentin Zukovsky – một nhân vật nửa chính nửa tà, xuất thân là sĩ quan tình báo Nga chuyển sang làm thủ lĩnh mafia, sau đó thực hiện một vài giao dịch với James Bond.

Tạo hình của Robbie Coltrane trong GoldenEye (1995).

Vai diễn để đời

Dù có sự nghiệp đồ sộ, Robbie Coltrane chỉ thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả toàn cầu khi hóa thân bác Hagrid trong series Harry Potter.

Trong nguyên tác, nhân vật được yêu mến đến độ tài tử quá cố Robin Williams cũng muốn đảm nhận nhưng không thành công, bởi lẽ tác giả J.K. Rowling yêu cầu các nhà sản xuất chỉ được tuyển diễn viên người Anh.

Thế là vai diễn tự nhiên đến với Robbie Coltrane như thể định mệnh. Theo Huffington Post, ngay khi Rowling bắt tay vào viết tập truyện đầu tiên, bà đã hình dung trong đầu Hagrid phải do Robbie Coltrane đóng.

Vì vậy, có thể nói nhân vật vốn được “đo ni đóng giày” cho nam diễn viên quá cố và không thể có lựa chọn nào hoàn hảo hơn ông.

Trong 8 phần phim, Coltrane có đất diễn ít ỏi nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn với ngoại hình khổng lồ của nhân vật. Các nhà sản xuất đã cố tình hạ thấp chiều cao 11,5 feet (khoảng 3,5 m) trong truyện nhưng tìm được người có vóc dáng tương tự nhân vật là điều bất khả.

Ngoài đời, tất nhiên Coltrane không cao lớn như Hagrid nhưng cũng có số đo đáng ganh tị, lên đến 6,1 feet (hơn 1,8m). Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn phải mặc áo khoác có đệm và đứng trên bục để trông to lớn hơn hẳn các bạn diễn trong khung hình.

Robbie Coltrane là lựa chọn đầu tiên và duy nhất mà tác giả J.K. Rowling nhắm đến cho vai bác Hagrid.

Theo nguyên tác, bác Hagrid không sống trong lâu đài Hogwarts với các giáo viên khác mà ở riêng trong một căn lều tách biệt. Để tạo sự tương phản trên màn ảnh rộng, ê-kíp sản xuất đã dựng đến 2 túp lều khác nhau.

Các diễn viên khác sẽ bước vào túp lều bình thường, riêng Coltrane sẽ vào một túp lều nhỏ hơn để trông ông giống người khổng lồ. Sau đó, hai cảnh quay sẽ được lồng ghép vào nhau để tạo sự tự nhiên thay vì lạm dụng kỹ xảo vi tính.

Ngoài ra, các đồ vật mà Hagrid sử dụng hàng ngày cũng được thiết kế với kích thước nhỏ để bàn tay ông trông to lớn hơn bình thường.

Bỏ qua yếu tố ngoại hình, điểm khiến Robbie Coltrane được yêu thích chính là diễn xuất chân thật, pha một chút gây cười. Ở phần đầu Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001), không ít khán giả ấn tượng với cảnh Hagrid gặp lại nhân vật chính sau nhiều năm xa cách. Lúc này, cậu bé sơ sinh năm nào đã lớn, vừa tròn 11 tuổi.

Ông xuất hiện giữa một đêm mưa gió, bẻ cong nòng súng của hai vợ chồng nhà Dursley rồi trao cho Harry món quà là chiếc bánh sinh nhật với những dòng chữ nguệch ngoạc tự viết.

“Không phải ngày nào một cậu bé cũng bước sang tuổi 11 đâu nhỉ?”, Hagrid giải thích. Sau đó, ông chứng minh khiếu hài hước bằng cách tặng cho Dudley Dursley (Harry Melling) một chiếc đuôi heo trong sự hoảng hốt của bố mẹ.

Diễn viên được yêu mến

Năm 2011 khi Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 ra mắt, chính thức khép lại thương hiệu bạc tỷ của Warner Bros., cũng là lúc người hâm mộ phải chia tay hàng loạt nhân vật yêu thích. Sau đó, khán giả không còn có cơ hội nhìn thấy bác Hagrid trên màn ảnh rộng trong những phần phim mới.

Ngoài đời, Robbie Coltrane cũng chẳng tham gia dự án điện ảnh nào kể từ năm 2014. Ông chỉ loáng thoáng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong vài dự án truyền hình với các vai phụ, không nổi bật.

Lần cuối cùng khán giả có dịp gặp lại “bác Hagrid” là trong Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (2022) - chương trình đặc biệt được thực hiện để kỷ niệm 20 năm ra mắt phần phim đầu tiên.

Hình ảnh cố diễn viên trong chương trình Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts phát sóng hồi đầu năm.

Trong đó, ngôi sao Rupert Grint – đóng vai Ron Weasley – bồi hồi nhớ về bạn diễn lớn tuổi: “Chú ấy như một đứa trẻ, rất vui vẻ và con nít”. Tài tử Daniel Radcliffe – đóng vai Harry Potter – giải thích thêm: “Chú ấy thích làm chúng tôi cười và làm việc đó siêu giỏi”.

Minh tinh Emma Watson – đóng vai Hermione Granger - may mắn hơn các bạn diễn. Cô có cơ hội gặp lại và chụp hình chung với Rubeus Hagrid trong phim trường. Trông ông vẫn rất phong độ và khỏe khoắn. Mái tóc bạc trắng, gương mặt thì nhẵn nhụi vì đã cạo hết râu, nhưng ánh mắt và nụ cười của bác Hagrid thì vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi.

“Sự tử tế và sự ấm áp của chú đã tạo nên sự khác biệt”, Watson nhấn mạnh. Cô cũng có dịp trò chuyện cùng “bác Hagrid” sau nhiều năm không gặp. Ông thừa nhận rằng mình đã ở bên các diễn viên trẻ còn nhiều hơn con ruột.

Nếu phải chọn một cảnh yêu thích nhất, Robbie Coltrane quyết định đó sẽ là cảnh bác Hagrid ở bên cạnh ba bạn trẻ Harry, Ron và Hermione trong túp lều thân thuộc ông sống hàng ngày.

Phân đoạn này nằm trong phần hai Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) khi Hermione tức giận vì bị bạn bè gọi là “Máu Bùn” – ám chỉ việc cô là con lai phù thủy. Theo Emma Watson, “đó là một cảnh diễn lớn” khi cô phải thể hiện nhiều cảm xúc, từ biểu cảm giận giữ đến đôi mắt ngấn lệ.

Trong suốt quá trình làm phim, Robbie Coltrane là người chứng kiến các diễn viên nhí trưởng thành và nổi tiếng.

Sau hơn một thập niên gắn liền với vai diễn, Robbie Coltrane là người chứng kiến quá trình trưởng thành của các diễn viên nhí. Đến khi tất cả vụt sáng thành sao, họ lại là người chứng kiến các đồng nghiệp lớn tuổi rời bỏ cõi tạm.

Trước Robbie Coltrane, khán giả từng bàng hoàng khi hay tin Alan Rickman – người gắn liền với nhân vật Severus Snape – qua đời năm 2016. Sự mất mát của loạt diễn viên phụ như Richard Griffiths (vai Vernon Dursley), Robert Hardy (vai Bộ trưởng Bộ pháp thuật), Richard Harris (vai Albus Dumbledore ở hai phần đầu),… cũng liên tục khiến nhiều người thổn thức.

Với Harry Potter, bác Hagrid nhanh chóng trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Còn với khán giả của cậu bé phù thủy, Robbie Coltrane và vai diễn là những ký ức đẹp, khó quên.

Bất kỳ sự ra đi nào cũng để lại nuối tiếc trong lòng khán giả. Nhưng sự ra đi của “bác Hagrid” là mất mát quá lớn mà không gì có thể lấp đầy.

Khi hay tin ông qua đời, người hâm mộ toàn cầu không dấu nổi cảm xúc buồn bã, tiếc nuối. Với họ, ông không chỉ là "bác Hagrid" mà còn là một phần tuổi thơ đã ra đi và không bao giờ trở lại.