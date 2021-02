Tầm ảnh hưởng của G-Dragon và Jennie trong làng thời trang

Hai nghệ sĩ nhà YG có nhiều điểm tương đồng trong thời trang nhờ độ phủ sóng rộng rãi và khả năng sáng tạo độc đáo.

Sáng 24/2, thông tin hẹn hò của G-Dragon và Jennie được Dispatch tiết lộ khiến giới hâm mộ Kpop bất ngờ. Tuy nhiên, đại diện YG - công ty chủ quản của hai nghệ sĩ - lại thông báo không thể xác minh vì đó là quyền riêng tư của thần tượng.

Dù vậy, fan hiện vẫn nhận xét cặp sao Hàn Quốc trông hợp nhau, thậm chí cả hai còn có gu thời trang tương đồng cùng sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này. "Chanel couple" (tạm dịch: Cặp đôi Chanel) hiện trở thành từ khóa "hot" được người hâm mộ dùng để gọi G-Gragon và Jennie.

"Nếu thực sự đến được với nhau, họ chắc chắn trở thành bộ đôi thời trang quyền lực nhất", người hâm mộ nhận xét.

Phong cách của Jennie thường được đánh giá có nét giống chất "ngông" của G-Dragon. Ảnh: koreaboo.

G-Dragon - ông hoàng tạo xu hướng

Không giống những biểu tượng điển hình của Kpop, G-Dragon mang vẻ đẹp unisex (cả nam và nữ), thu hút nhiều tín đồ thời trang. Kẻ mắt đậm, dáng người mảnh khảnh, phong cách ăn mặc phi giới tính là cách trưởng nhóm Big Bang "thách thức" khuôn mẫu nam thần tượng Hàn Quốc.

"Sự pha trộn độc đáo giữa nam tính và nữ tính giúp anh có được một suất danh giá trong thế giới thời trang", tờ SCMP nhận định.

Từ lâu, anh được biết đến như "fan cuồng" của Chanel và là bạn thân của giám đốc sáng tạo quá cố Karl Lagerfeld. Anh được nhà mốt này ưu ái khi thường xuyên có mặt ở hàng ghế đầu tại các buổi trình diễn thời trang.

Việc luôn biến đổi trang phục theo hướng độc nhất của nam ca sĩ khiến những bộ quần áo sang trọng đến gần hơn với công chúng. Họ bắt đầu tìm hiểu và biết đến hãng nhiều hơn khi thấy thần tượng của mình mặc.

Cách phối đồ đậm chất riêng của G-Dragon. Ảnh: Allkpop, Chanel.

Trưởng nhóm Big Bang không ngại vẽ lên quần áo, giày dép, túi xách hay cắt xẻ trang phục, thậm chí mặc đồ dành cho nữ giới để thể hiện cá tính riêng. Chính những điểm đặc biệt này khiến anh trở thành "niềm khao khát" của thương hiệu Pháp.

G-Dradon từng khẳng định tình yêu của mình với hãng thời trang cao cấp: "Mọi người cứ hay nghĩ đồ của Chanel dành cho phụ nữ. Tôi hơi gầy nên có thể mặc đồ của phái đẹp. Khi mặc chúng, tôi cảm thấy như mình không chỉ diện quần áo, tôi đang mặc Chanel".

Cuối năm 2016, G-Dragon chính thức trở thành nam đại sứ thương hiệu duy nhất được Chanel chính thức bổ nhiệm. Vị trí này không dễ có được, là niềm ao ước của biết bao ngôi sao hạng A.

Khi đó, nam ca sĩ cùng siêu mẫu Cara và nữ diễn viên Kristen Stewart còn được ví như tác phẩm nghệ thuật của thương hiệu, là niềm cảm hứng để Karl Lagerfeld sáng tạo ra những bộ cánh đẳng cấp vượt thời gian.

Cùng thời điểm, tận dụng sức ảnh hưởng và tài năng thiết kế của mình, nam nghệ sĩ thành lập thương hiệu riêng mang tên PEACEMINUSONE. Đúng như dự đoán của fan, hãng nhanh chóng gây tiếng vang khi sản xuất những món đồ nhắm đến giới trẻ, thể hiện nét cá tính mang đậm "chất" G-Dragon. Sản phẩm của hãng luôn được bán hết nhanh chóng, ngay cả những món đồ đơn giản như thẻ hậu trường, kẹp kim loại...

Việc xuất hiện trên trang bìa Vogue Korea trong số kỷ niệm 20 năm của tạp chí này cũng góp phần chứng minh tầm ảnh hưởng không nhỏ của G-Dragon trong làng thời trang. Trang bìa có sự tham gia bấm máy của Karl Lagerfeld, lấy cảm hứng từ biểu tượng thời trang Coco Chanel.

Trưởng nhóm Big Bang tạo nên "cơn sốt" giày hoa cúc vào năm 2020. Ảnh: Wiki marketing.

Khi lấn sân sang lĩnh vực hợp tác giày, G-Dragon góp phần tăng doanh thu cho hãng chỉ bằng việc đăng ảnh lên trang cá nhân. Theo Hypebae, giá bán lại phiên bản giày cho dịp Valentine mới đây của Nike tăng khoảng 137% so với giá gốc tại thị trường Hàn Quốc.

Năm 2020 được xem như dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của anh trong làng thời trang sau khi xuất ngũ. Nam nghệ sĩ Hàn Quốc nhanh chóng "lấy lại phong độ" khi bắt tay với Nike tạo ra mẫu giày hoa cúc được bán hết chỉ trong vài phút. Riêng Việt Nam, Nike thông báo bán hết sạch sau khi sập web trong 22 phút.

Jennie - nữ hoàng cháy hàng

Khác với tiền bối G-Dragon, Jennie từng tiết lộ với Vogue cô cảm thấy kỳ lạ và không thể tin mình có mối liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp thời trang. Dù có chiều cao chỉ khoảng 1,63 m, nữ thần tượng luôn gây ấn tượng với phong cách cá nhân nổi trội nhất nhóm trong mỗi lần ra sân bay.

Trong khi trưởng nhóm Big Bang nhập ngũ, thành viên nhóm Blackpink bắt đầu trở nên nổi bật với tư cách là nàng thơ thời trang đang lên của Chanel. Các nhà phê bình và người hâm mộ đã khen ngợi phong cách của ngôi sao sinh năm 1996. Cô thậm chí còn được gọi là "cây Chanel sống" vì phù hợp với hình ảnh sang trọng, thanh lịch thương hiệu Pháp muốn hướng đến.

Thân hình quyến rũ cùng gương mặt sắc lạnh của Jennie chinh phục nhiều bộ đồ "khó nhằn". Ảnh: vline.

Giữa năm 2018, Jennie được chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng nhờ khả năng dẫn đầu xu hướng cũng như sức hút đối với giới trẻ. Nữ rapper liên tục góp mặt tại hàng ghế đầu trong nhiều buổi trình diễn thời trang của nhà mốt Pháp.

Trong khi nỗi ám ảnh của người nổi tiếng với "ngôi nhà sang trọng nước Pháp" không có gì mới, Jennie lại mang đến cấp độ khác với gu thời trang pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại.

Người phát ngôn của thương hiệu tại Hàn Quốc tiết lộ lý do chọn Jennie: "Hãng hướng tới sự hiện đại. Thế trẻ và sành điệu là khách hàng mục tiêu của chúng tôi. Sự trung thành của Jennie với thương hiệu cũng như phong cách thời thượng đến từ cô ấy rất phù hợp với hình ảnh hãng".

Bên cạnh đó, người đẹp 25 tuổi còn sớm lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện đủ trên "lục đại tạp chí" như Vogue, Harper's Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle và Marie Claire.

Bên cạnh việc thường xuyên trở thành khách quý tại các show diễn đình đám, mỹ nhân nhà YG cũng thử thiết kế với bộ sưu tập kết hợp cùng thương hiệu kính mắt Gentle Monster. Chỉ trong thời gian ngắn, trang web của Gentle Monster không thể truy cập được do quá tải. Từ khóa liên quan đến Jennie và loạt kính cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm ở nhiều nơi trên thế giới.

Jennie biết cách khiến món đồ sang trọng trở nên gần gũi hơn với fan. Ảnh: @jennierubyjane

Vô tình giúp các thương hiệu cháy hàng nhanh chóng không phải chuyện hiếm gặp đối với Jennie. Vòng cổ cô đeo trong How you like that đã hết hàng sau 5 ngày từ lúc MV lên sóng, dù nó có giá lên tới 77.700 USD .

Với độ phủ sóng của mình, người hâm mộ mong chờ Jennie sẽ mở thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, cô từng tâm sự: "Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nếu làm, tôi muốn mang đến sự thoải mái và tự nhiên của bản thân. Đó sẽ là nhãn hiệu giúp mọi người có thể mặc dễ dàng, thoải mái hơn".