Tấm ảnh chế hủy hoại cuộc đời nữ diễn viên Mỹ

Chloë Grace Moretz (25 tuổi) chia sẻ cô mắc chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình (BDD) sau khi meme (ảnh chế) khủng khiếp "Family Guy" về cô lan truyền mạnh mẽ vào năm 2016.

Bức ảnh chế khiến Chloë Grace Moretz mắc chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình. Ảnh: Twitter.

Ngôi sao Kick-Ass tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Hunger rằng tấm ảnh chế thường được đăng trên Twitter đã buộc cô phải rút lui khỏi tầm mắt của công chúng, sống ẩn dật trong thời gian dài.

"Tôi nghĩ rằng chứng rối loạn cơ thể mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt đều liên quan đến các vấn đề của mạng xã hội", Moretz chia sẻ.

Bị đeo bám bởi cánh săn ảnh

Ở tuổi 18, Chloë Grace Moretz là một trong những gương mặt triển vọng nhất của giới trẻ Hollywood. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng khi mới 12 tuổi sau vai diễn Hit-Girl trong bộ phim siêu anh hùng Kick-Ass.

Cùng năm đó, cô đóng vai chính trong phiên bản Mỹ của bộ phim kinh dị lãng mạn Let Me In (bản gốc của Thụy Điển). Sau hai phim bom tấn, Moretz tiếp tục những dự án mới với hy vọng tỏa sáng hơn nữa.

Song song với công việc diễn xuất, Moretz cũng dần trưởng thành với cuộc sống cá nhân bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn. Cánh paparazzi không ngừng săn lùng những hình ảnh đời thường của cô.

"Tôi là một đứa trẻ và 90% thời gian sẽ không có ai thực sự làm phiền tôi", nữ diễn viên, hiện 25 tuổi, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Hunger.

Chloë Grace Moretz sớm nổi tiếng và bị cánh săn ảnh đeo bám trong nhiều năm. Ảnh: Richard Shotwell/AP.

"Nhưng sau 'Kick-Ass', lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác bị paparazzi truy lùng, có đến 10-15 người đàn ông trưởng thành vây quanh một cô bé 12 tuổi. Họ đẩy mẹ tôi ngã xuống đường. Mẹ không bị thương, nhưng tình hình thực sự hỗn loạn. Đó là cuộc tấn công vào tất cả các giác quan, với tiếng la hét và ánh đèn flash. Tôi bước lên xe và chỉ biết bật khóc", Moretz kể lại.

Khi Moretz công khai hẹn hò với Brooklyn Beckham, con trai của David và Victoria Beckham, các nhiếp ảnh gia và giới truyền thông càng theo đuổi nữ diễn viên một cách quyết liệt hơn.

Mặc dù Moretz đã quá quen với các tay săn ảnh, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị cho những lời chỉ trích kèm theo sự soi mói của giới truyền thông.

"Tôi 18 tuổi và cảm thấy rất ghê tởm về chính bản thân mình. Tôi thực sự không ổn chút nào, luôn tự hỏi mình là ai? Tôi đang làm gì? Tại sao tôi lại làm điều này? Giống như, điều này có ý nghĩa gì?", cô giải thích trong cuộc phỏng vấn.

Meme khủng khiếp

Năm 2016, cánh săn ảnh đã chụp được một tấm hình Chloë Grace Moretz vào khách sạn với hai hộp Pizza trên tay.

Trong ảnh, Moretz mặc chiếc áo phông đen, quần đùi cùng màu và giày cao gót. Bức hình sau đó đã bị chỉnh sửa trên mạng để chân cô dài ra và lưng ngắn lại. Tấm ảnh chế gợi nhớ đến một cảnh trong bộ phim hoạt hình Family Guy, trong đó nhân vật Peter Griffin khoe có đôi chân dài miên man.

Bức ảnh chế năm 2016 khiến nữ diễn viên bị chế giễu ngoại hình trong thời gian dài. Ảnh: Emma Mcintyre.

Trò đùa trên Internet đó đã khiến nữ diễn viên đau khổ. "Trong nhiều năm, tôi đã có thể vừa trở thành Chloe mà mọi người nhìn thấy, vừa là Chloe mà riêng tôi biết. Nhưng sau đó, hai thế giới này xung đột. Tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương. Sự tấn công dữ dội của các meme khủng khiếp bắt đầu khiến tôi nghi ngờ chính mình. Tôi chưa bao giờ thực sự nói về điều này, nhưng meme đó đã ảnh hưởng đến tôi", nữ diễn viên giải thích khi đề cập đến ảnh chế Family Guy.

Moretz nhớ lại cách mọi người công khai chế giễu cơ thể và cười nhạo những lời phản bác của cô.

"Họ nói kiểu 'Ồ, im đi, thật buồn cười'. Tôi chỉ nhớ mình đã ngồi đó và suy nghĩ, cơ thể bị dùng làm trò đùa nhưng đó là thứ mà tôi không thể thay đổi. Bức ảnh được đăng tải trên khắp mạng xã hội. Và cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy meme đó, tôi vẫn chưa thể vượt qua".

Sau vụ việc, nữ diễn viên thừa nhận rằng cô trở nên khép kín hơn và luôn tránh xa những tay săn ảnh. "Tôi thấy buồn vì phải bỏ qua rất nhiều thứ mình từng yêu thích. Giờ đây bất cứ lúc nào nhìn thấy paparazzi, tôi đều lo lắng, nhịp tim tăng lên và thở gấp", Moretz chia sẻ.