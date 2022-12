Taliban lên tiếng về lệnh cấm nữ sinh học đại học

Neda Mohammad Nadeem, Bộ trưởng Giáo dục Đại học trong chính quyền Taliban, hôm 22/12 khẳng định các nữ sinh viên đã phớt lờ những quy định của đạo Hồi - bao gồm yêu cầu về trang phục hoặc yêu cầu phải đi cùng với người thân là nam giới khi ra ngoài, AFP đưa tin.

“Thật không may, 14 tháng đã trôi qua, các hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đại học thuộc Tiểu vương quốc Hồi giáo về giáo dục phụ nữ đã không được thực hiện", ông Mohammad Nadeem nói.

"Họ ăn mặc như thể đang đi dự đám cưới. Những cô gái đi từ nhà đến trường đại học cũng không tuân theo quy định về khăn trùm đầu”, ông cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định một số môn khoa học không phù hợp với phụ nữ. “Kỹ thuật, nông nghiệp và một số khóa học khác không phù hợp với phẩm giá và danh dự của nữ sinh cũng như văn hóa Afghanistan”, ông cho hay.

Lệnh cấm được công bố vào đầu tuần này là hạn chế mới nhất đối với quyền của phụ nữ ở Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái.

Cộng đồng quốc tế đã lên án động thái này, bao gồm cả một số quốc gia Hồi giáo và G7. Các bộ trưởng G7 đã yêu cầu chính quyền Taliban đảo ngược quy định này.

Lệnh cấm được đưa ra chưa đầy 3 tháng sau khi hàng nghìn nữ sinh được phép tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiều người trong số họ muốn làm việc trong lĩnh vực giảng dạy hoặc y học.

Liên quan đến hạn chế mới nhất của Taliban, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 22/12 cho biết Taliban đang cố đẩy phụ nữ Afghanistan "đến một tương lai đen tối và không có cơ hội" khi cấm họ theo học đại học.

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm, ông Blinken cho biết chính quyền do Taliban lãnh đạo sẽ thất bại trong nỗ lực cải thiện quan hệ với phần còn lại của thế giới trừ khi họ đảo ngược lệnh cấm này.

Ngoài ra, trong một tuyên bố, UNESCO lên án mạnh mẽ quyết định cấm phụ nữ học đại học của Taliban.

“(Quy định) đó sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng và không thể đảo ngược đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Afghanistan. Không thể có sự tiến bộ nào cho đất nước khi một nửa dân số không được học hành và tham gia vào đời sống xã hội”, họ cho biết hôm 22/12.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết việc cấm nữ sinh học đại học là "sự cắt giảm nghiêm trọng với quyền nữ sinh".

Quyền lực tối cao của hoàng tử 8X giàu nhất Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman của tác giả Ben Hubbard, người đứng đầu văn phòng Beirut của New York Times (NYT). Cuốn sách này nói về Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, khắc họa con đường ông vươn lên quyền lực tối cao và cuộc sống của giới giàu có Trung Đông.

Độc giả có thể xem thêm tại đây