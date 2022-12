Taliban cấm các đại học Afghanistan nhận phụ nữ

Lá thư được người phát ngôn Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan xác nhận đã chỉ thị các trường đại học công lập và tư thục nước này đình chỉ tiếp nhận sinh viên nữ, theo quyết định của nội các Taliban, Reuters đưa tin.

Thông báo của chính quyền Taliban được công bố trong thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp tại New York về Afghanistan hôm 20/12. Các chính phủ quốc tế bày tỏ quan ngại với động thái này, nói rằng Taliban cần thay đổi chính sách về giáo dục phụ nữ trước khi chính thức công nhận chính quyền Taliban tại Afghanistan.

"Taliban không thể mong đợi trở thành thành viên hợp pháp của cộng đồng quốc tế cho đến khi tôn trọng quyền của người dân Afghanistan, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em gái", Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nói tại Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết việc cấm nữ sinh đi học đại học là "sự cắt giảm nghiêm trọng với quyền nữ sinh".

Theo Guardian, hầu hết nữ sinh Afghanistan đã bị cấm học trung học, khiến việc tiếp cận giáo dục đại học gặp khó khăn.

Quan chức Taliban cho biết việc cấm nữ sinh học trung học chỉ là tạm thời, và đưa ra những lý do như thiếu kinh phí, hay cần sửa giáo trình theo đường lối Hồi giáo.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm 20/12, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya kêu gọi trả lại tài sản của Afghanistan đã bị đóng băng ở nước ngoài, TASS đưa tin.

"Chúng tôi kêu gọi lập tức số tiền bị đánh cắp cho người dân Afghanistan, bao gồm cho những phụ nữ và trẻ em gái mà các vị thảo luận hôm nay", ông Nebenzya nói.

