Takeru Satoh - lãng khách Kenshin ngoài đời thực

Takeru Satoh có biệt danh "chàng Lọ Lem màn ảnh" vì sự nghiệp thăng hoa nhanh chóng, "một bước thành sao" nhờ các tác phẩm phim chuyển thể, live-action.

Được thông báo nhận vai Kenshin trong bộ phim chuyển thể cùng tên vào năm 2011, trải qua một thập kỷ gắn bó với nhân vật kiếm khách lừng danh, Takeru Satoh đã tạo được dấu ấn riêng biệt, không thể trộn lẫn. Như chính tác giả của bộ truyện Rurouni Kenshin từng nhận xét, Takeru Satoh là Kenshin đúng nhất, phù hợp nhất trong mắt ông.

Sau 10 năm, Takeru Satoh đã tạm biệt vai diễn làm nên tên tuổi của anh với hai phần phim cuối cùng là Kenshin: The Final và Kenshin: The Beginning. Nam diễn viên trở lại làm chính mình, chuẩn bị cho những vai diễn đầy màu sắc khác, tiếp tục phát huy năng lực của "chàng Lọ Lem màn ảnh" như anh luôn được ca ngợi.

Takeru Satoh đã đóng vai Himura Kenshin trong suốt một thập kỷ.

"Chàng Lọ Lem màn ảnh"

Takeru Satoh sinh năm 1989, là người tỉnh Saitama. Anh từng làm diễn viên nhí, đóng quảng cáo trong thời gian ngắn, nhưng gia đình quyết định ngừng tham gia nghệ thuật khi Satoh học cấp 1.

Tới năm lớp 11, khi cùng bạn bè dạo chơi ở Harajuku (Tokyo), một chuyên viên tìm kiếm tài năng đã "nhắm trúng" Satoh và mời anh trở lại ngành giải trí.

"Thời điểm đó, tôi thường xem được các video hậu trường quay phim trên tivi. Nhìn những cảnh ấy, tôi nhận ra mình hứng thú với công việc diễn xuất", Takeru Satoh kể lại trong một chương trình truyền hình.

Sau vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Princess Princess D vào năm 2006, Satoh được chọn đóng series nổi tiếng về siêu anh hùng Kamen Rider Den-O. Không chỉ góp mặt trong phiên bản truyền hình, ngôi sao sinh năm 1989 còn tham gia bản điện ảnh và đảm nhận vai chính trong 2 phần liên tiếp.

Vừa gia nhập ngành giải trí không lâu đã đảm nhận vai chính trong loạt phim siêu anh hùng, Takeru Satoh được ví như "chàng Lọ Lem" của giới giải trí, lột xác thành siêu sao trong phút chốc. Sau đó, anh tham gia nhiều tác phẩm chuyển thể khác, trở thành chàng thơ của dòng phim live-action với những tác phẩm như The liar and his lover, Bakuman, Nếu mèo biến mất khỏi thế giới này...

Bước ngoặt lớn nhất, đưa tên tuổi Takeru Satoh vươn tầm châu Á, là vai diễn Himura Kenshin trong "bom tấn phòng vé" Rurouni Kenshin (2012).

Nhà sản xuất Matsuhashi Shinzo của phim từng nhận xét: “Satoh có vóc dáng và thần thái hoàn hảo để trở thành Kenshin đời thực".

Nhà sản xuất và tác giả truyện gốc đều khẳng định Takeru Satoh là Kenshin hoàn hảo.

Vai diễn được công bố vào tháng 11/2011, sau đó, nam diễn viên đã bỏ ra nhiều tháng để tập kiếm đạo chuyên nghiệp nhằm hóa thân thành sát thủ nổi tiếng một cách chân thật nhất. Trước đó, dù đảm nhận một vai kiếm sĩ, nhưng Takeru Satoh thừa nhận hầu như anh đều... múa kiếm loạn xạ cho qua.

Ngôi sao người Nhật cũng tiết lộ anh là fan của bộ truyện Rurouni Kenshin từ khi còn nhỏ. Do đó, Satoh cảm thấy vinh dự khi được giao đảm nhận vai kiếm sĩ huyền thoại. Anh tin rằng bản thân tạo ra những phân cảnh hành động "chưa ai từng thấy" khi vào vai Kenshin.

Nhờ Rurouni Kenshin, Takeru Satoh một lần nữa vụt sáng, vươn khỏi thị trường nội địa để trở thành ngôi sao châu Á được yêu mến. Khi ấy, nam diễn viên mới chỉ gia nhập showbiz 6 năm. Điều này khiến khán giả một lần nữa nhớ lại biệt danh "chàng Lọ Lem màn ảnh" của Satoh.

Liều mạng để thành công

Gia nhập showbiz 15 năm, số tác phẩm của Takeru Satoh là 18 phim truyền hình, 26 phim điện ảnh. Nhiều phim truyền hình anh chỉ đóng vai khách mời, xuất hiện trong 1-2 tập, nhưng đây vẫn là con số tác phẩm đồ sộ với nhiều người, đặc biệt khi mới chỉ hoạt động nghệ thuật 15 năm như Satoh.

Tập trung vào mảng điện ảnh, phần lớn tác phẩm của Satoh đều thành công vang dội, ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Nam diễn viên được xem là gương mặt bảo chứng diễn xuất và chất lượng cho phim ảnh, khi luôn xuất hiện ở những dự án nổi tiếng như Ajin: Demi-Human, The 8-Year Engagement, Inuyashiki...

“Nói ra nghe có vẻ tự phụ, nhưng tôi đã liều mạng làm việc để thành công bằng mọi giá trong mọi tác phẩm tôi tham gia", nam diễn viên bộc bạch. Anh đặt mục tiêu các tác phẩm có sự góp mặt của bản thân phải đảm bảo được mọi yếu tố, từ nội dung phim, tới doanh thu hay tỷ suất người xem. Ngôi sao 32 tuổi cho rằng đây là một phần nỗ lực để vươn lên vị trí cao hơn với vai trò một diễn viên.

Tài tử 32 tuổi góp mặt trong nhiều tác phẩm live-action nổi tiếng ngay từ khi vừa gia nhập ngành giải trí.

Không có ưu thế ngoại hình, chỉ cao khoảng 1,7 m, Takeru Satoh "thu phục" khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.

Takeru Satoh có thể diễn tốt nhiều kiểu vai, từ kiếm khách lạnh lùng, tới sát thủ máu lạnh, hoặc một chàng trai ngôn tình, lãng mạn. Khán giả có thể vừa suýt xoa khi chứng kiến những cảnh đánh võ hoành tráng của Satoh, vừa rưng rưng nước mắt vì cảm động bởi tình yêu như cổ tích của chàng trai chờ đợi vị hôn thê một cách vô vọng trong The 8 Year Engagement.

Nói về trải nghiệm diễn xuất đa dạng của bản thân, Satoh từng chia sẻ anh muốn đảm nhận nhiều kiểu vai hết mức có thể khi độ tuổi còn cho phép.

"Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra mình có thể diễn những kiểu vai nào, đồng thời cũng hiểu rằng có những nhân vật mình không bao giờ thể hiện được nữa", nam diễn viên chia sẻ. Anh lấy ví dụ về việc bản thân đã quá lớn tuổi để vào vai học sinh trung học hay thanh niên đang độ xuân thì.

Nhờ sự nghiêm túc và tâm huyết trong sự nghiệp diễn xuất, Takeru Satoh đạt được nhiều thành tựu, giải thưởng lớn của ngành điện ảnh Nhật Bản.

Tính tới năm 2020, tài tử người Nhật đã giành được 18 giải thưởng ở các hạng mục Nam phụ xuất sắc, Diễn viên mới xuất sắc, Nam chính xuất sắc, Diễn viên hành động xuất sắc tại các lễ trao giải như Japan Action Awards, Hashida Award, Television Drama Academy Awards...

Nam diễn viên giành nhiều giải thưởng danh giá trong 15 năm sự nghiệp.

Đời tư kín tiếng

Ở tuổi 32, Takeru Satoh vẫn chưa kết hôn, cũng không công bố bạn gái. Anh là một trong những sao kín tiếng chuyện đời tư nhất.

Nhưng Satoh cũng từng vướng vài scandal hẹn hò. Vào năm 2012, truyền thông đặt nghi vấn ngôi sao Rurouni Kenshin đang hẹn hò với Maeda Atsuko - ngôi sao sáng nhất của nhóm nhạc nữ AKB48 thời điểm đó.

Tháng 9/2012, Maeda Atsuko tuyên bố "tốt nghiệp", rời AKB48. Điều này đồng nghĩa với việc cô có thể hẹn hò, không còn bị cấm yêu đương như khi hoạt động trong nhóm nhạc. Ngay lập tức, Maeda Atsuko đã có những buổi tiệc tùng thâu đêm với nhóm bạn thân, gồm cả nam và nữ, trong các phòng thuê kín của khách sạn.

Sau một buổi tiệc, nữ ca sĩ say tới mức không thể tự đi về, Takeru Satoh đã bế cô về tận nhà. Điều đáng nói là nam diễn viên đã làm lộ nội y của Atsuko trong khi bế cô từ taxi vào cửa nhà riêng, trong lúc đó, cựu thành viên AKB48 vừa khóc vừa kéo tay Satoh nói xin lỗi.

Đây được xem là scandal lớn nhất sự nghiệp của Maeda Atsuko và Takeru Satoh, khán giả Nhật Bản chê cười vụ việc là "hành động đáng xấu hổ". Trước luồng ý kiến tiêu cực của khán giả, công ty quản lý của hai nghệ sĩ bác bỏ tin hẹn hò.

Takeru Satoh từng vướng tin hẹn hò nữ ca sĩ Maeda Atsuko.

Tuy nhiên, một thời gian sau khi vụ việc xảy ra, Maeda Atsuko đã trò chuyện với fan và tiết lộ Takeru Satoh là trai tồi. Cô khẳng định anh ngoại tình với nữ diễn viên Ryoko Hirosue. Thông tin chưa được chứng thực, Takeru Satoh cũng không lên tiếng về thông tin trên. Những gì khán giả được tiếp nhận là lời tố của Atsuko.

Sau nghi vấn hẹn hò đầy tai tiếng trên, Takeru Satoh sống khép kín hơn, không để lộ chuyện tình cảm hay đời tư. Khi bước vào ngưỡng tuổi 30, nam diễn viên cũng bộc bạch về tình cảm của mình.

Trong bài phỏng vấn, Satoh thậm chí đùa rằng anh muốn cưới vợ, vì đã quá cô đơn. "Tôi mong khi đi làm về, ở nhà có người đang chờ tôi", nam diễn viên tâm sự.