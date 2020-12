Tài xế xe ôm trả 360 triệu cho người đánh rơi

Đang chở khách trên đường, tài xế xe ôm công nghệ nhặt được một túi nilon chứa 360 triệu đồng, anh liền đem đến cơ quan công an để trả cho người bị mất.

biNgày 24/12, Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã đề xuất biểu dương, khen thưởng tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Quốc An (44 tuổi, quê Thanh Hóa), người trả lại 360 triệu đồng nhặt được.

Bà T. nhận lại số tiền bị đánh rơi từ anh An và Quảng. Ảnh: Thanh Kiều.

Sáng cùng ngày, anh An chở khách là anh Phạm Hồng Quảng (38 tuổi, quê Thái Bình) đi trên đường qua khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thì nhặt được 1 túi nylon.

Hai người mở ra xem thì phát hiện bên trong có 360 triệu đồng. Các anh đã đưa số tiền trên đến Công an phường An Bình giao nộp.

Qua xác minh, công an đã trả lại số tiền trên cho bà Nguyễn Thị T. (59 tuổi). Bà T. cho biết bà vừa rút tiền từ ngân hàng về thì đánh rơi.

Theo công an phường, việc nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất của anh An và Quảng rất đáng biểu dương và khen thưởng.