Tài xế 'xe mù' than thở không đủ tiền đóng phạt khi bị CSGT chặn lại

Ngày 18/5, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08), tổ chức xử lý xe 2 bánh, xe 3-4 bánh tự chế (còn gọi là "xe mù"), chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 22, đoạn qua huyện Hóc Môn.

Lúc 8h20, anh N.Q.V. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) lái xe máy không đội mũ bảo hiểm qua nút giao quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Sóc, bị CSGT dừng phương tiện.

Chiếc xe lôi tự chế của ông T. Ảnh: Em Vy.

CSGT phát hiện xe này thiếu đèn chiếu sáng. Anh V. không có giấy đăng ký xe, bằng lái nên bị CSGT lập biên bản xử phạt hơn 2 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

“Tôi dùng xe này để chở thịt heo ở chợ đầu mối. Đi chuyến này tôi được chủ trả công 300.000 đồng, không đủ tiền đóng phạt”, anh V. phân trần.

Bên cạnh đó, người đàn ông tên T. (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) chạy xe máy cũ nát, kéo theo thùng chở rau cũng bị CSGT dừng phương tiện.

3 xe máy không đủ điều kiện an toàn để lưu thông trên đường bị CSGT xử lý. Ảnh: Em Vy.

Ông T. bị CSGT lập biên bản xử phạt các lỗi không đèn chiếu sáng, không gương chiếu hậu và không có đèn chuyển hướng, thiếu giấy phép lái xe…

Sau hơn một giờ kiểm tra, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe máy.

Đội CSGT An Sương cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị này đã lập biên bản 1.586 trường hợp xe máy vi phạm lỗi không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Dù CSGT đã ra sức tuyên truyền, nhắc nhở, tình trạng xe không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường vẫn tái diễn.