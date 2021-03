Tài xế xe máy bị khởi tố vì tát cảnh sát

Nam tài xế ở Phú Thọ đội mũ bảo hiểm không cài quai khi điều khiển xe máy biển số 19S1-9999. Được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người này không chấp hành và đã tát một CSGT.

Công an thành phố Việt Trì vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Tô Trọng Hải (58 tuổi, trú tại phường Vân Cơ, TP Việt Trì) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo công an, chiều 24/2, lực lượng thuộc Đội CSGT, Công an TP Việt Trì, làm nhiệm vụ tại phố Gò Mun, phường Vân Cơ, TP Việt Trì.

Tới khoảng 13h30, tổ công tác phát hiện ông Hải đội mũ bảo hiểm không cài quai khi điều khiển xe máy biển số 19S1-9999.

Nghi can Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Hưng.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn nhưng tài xế không chấp hành mà liên tiếp chửi bới, lăng mạ CSGT. Sau đó, người này giật khẩu trang và tát vào mặt một CSGT đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã khống chế và đưa nghi can về Công an phường Vân Cơ. Tại trụ sở công an, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.