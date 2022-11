Tài xế xe khách chạy lấn làn đường trong vụ tai nạn 2 người chết

Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế xác định tài xế xe khách điều khiển phương tiện chạy không đúng làn đường quy định dẫn đến va chạm với ôtô tải.

Sáng 10/11, Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, 13 người bị thương ở đường tránh Huế (TP Huế).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe khách chạy không đúng làn đường quy định dẫn đến va chạm với ôtô tải chạy hướng ngược lại.

Cơ quan chức năng không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn, không vi phạm thời gian lái xe (mới thay tài xế khoảng một giờ). Lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra xét nghiệm về ma túy đối với tài xế xe khách theo quy định.

Đầu xe biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: N.Q.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 9/11, xe tải mang biển Quảng Bình do tài xế Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) chạy hướng bắc - nam. Khi đến xã Hương Thọ, xe tải do ông Hào điều khiển đã va chạm với ôtô khách mang biển Đắk Lắk do tài xế Nguyễn Hà Tấn (49 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hoà) điều khiển chạy theo chiều ngược lại gây tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 13 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế. Trong số những người bị thương có 3 người đang nguy kịch.