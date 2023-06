Tài xế xe khách cầm đầu nhóm đưa ma túy từ Lào về Việt Nam

Sau khi “bà trùm” Hoàng Thị Thái bị bắt, Tiến cùng Khanh lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

3 nghi phạm từ trái qua phải: Tiến, Khanh, Nhận. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Thanh Hóa và Công an huyện Quan Sơn, Công an TP Thanh Hóa, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Nhà chức trách cáo buộc Lê Đình Tiến (39 tuổi) và Trần Trọng Khanh (36 tuổi, cùng trú TP Thanh Hóa) cầm đầu đường dây này.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy Lê Đình Tiến là lái xe lâu năm của nhà xe Hoàng Thái. Trong đó, chủ xe là Hoàng Thị Thái (còn gọi là Thái Chất) đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ tháng 5/2022.

Sau khi “bà trùm” Hoàng Thị Thái bị bắt, Tiến cùng Khanh cấu kết với Lương Văn Nhận (37 tuổi, ở huyện Quan Sơn) lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Sau thời gian theo dõi, chiều 11/6, Phòng PC04 Công an Thanh Hóa cùng các lực lượng bắt quả tang Tiến và Khanh vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, cảnh sát bắt giữ Lương Văn Nhận và thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển ma túy.