Tài xế xe khách 42 chỗ dương tính với ma túy đá

Tối 28/6, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết tổ công tác phối hợp của CSGT Công an thành phố, Công an quận Cẩm Lệ, Công an quận Liên Chiểu, vừa kịp thời chặn bắt trường hợp tài xế xe khách 42 chỗ, điều khiển phương tiện chở khách trong tình trạng dương tính với ma túy đá Methamphetamine.

Tài xế Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan công an.

Vào khoảng 19h30 ngày 28/6, tại số 402 Tôn Đức Thắng, Tổ công tác chuyên đề phối hợp đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng ôtô khách 42 chỗ BKS 73B-008.77 do Nguyễn Văn Hợi (SN 1977, trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Trên xe chở 19 hành khách chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình.

Tiến hành test nhanh ma túy, tài xế Hợi dương tính với ma túy đá Methamphetamine. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và bàn giao nghi phạm cho Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.