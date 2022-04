Tài xế xe bán tải bỏ chạy sau khi CSGT yêu cầu dừng xe

Tài xế chiếc xe bán tải không có bằng lái nhưng đã phóng xe bỏ chạy khi lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sáng 13/4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy tài xế và chiếc xe bán tải không chấp hành hiệu lệnh khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tài xế xe bán tải không có bằng lái xe nhưng phóng xe bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe.

Trước đó, đêm 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng CSGT đuổi theo và yêu cầu 1 chiếc xe bán tải dừng lại nhưng tài xế không chấp hành.

Lúc này, một CSGT đã dùng gậy đập lên cửa kính của chiếc xe bán tải để yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chỉ huy Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột, tối 12/4, một tổ CSGT tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột. Lúc này, tổ CSGT phát hiện một chiếc xe bán tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, bỏ chạy.

"Lực lượng chức năng đã mời tài xế và đưa chiếc xe bán tải về trụ sở Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột để làm việc. Tài xế khai nhận do không có bằng lái xe nên khi thấy CSGT thì bỏ chạy để không bị lập biên bản", vị này thông tin.