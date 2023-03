Tài xế vượt đèn đỏ, chống đối khiến cảnh sát bị thương

Sau khi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, Hải lùi ôtô làm một cảnh sát bị thương và gây hư hỏng máy quay, xe máy chuyên dụng.

Phạm Thanh Hải. Ảnh: CAND.

Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Hải (25 tuổi, ở TP Thái Nguyên) về tội Chống người thi hành công vụ.



Theo công an, chiều 3/3, tổ tuần tra Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện ôtô do Hải điều khiển vượt đèn đỏ tại phường Đồng Quang nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tới đoạn đường dân sinh thuộc phường Đồng Quang, Hải dừng xe để tránh ôtô ngược chiều thì bị 2 cán bộ công an đuổi kịp.

Khi một cán bộ tiếp cận, yêu cầu Hải xuống xe thì người này lùi ôtô khiến một cán bộ bị thương ở tay, làm hư hỏng máy quay, xe máy chuyên dụng của lực lượng chức năng.

Sau đó, cán bộ trong tổ công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương khống chế Hải, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Hiện trường sự việc ngày 3/3. Ảnh: Công an Thái Nguyên.