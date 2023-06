Tài xế vi phạm nồng độ cồn lên mạng xúc phạm uy tín của CSGT

Quá trình cơ quan công an xử lý vi phạm, K.V.Đ. dùng điện thoại di động ghi hình lại, đăng bài viết về CSGT lên tài khoản cá nhân trên Facebook với câu từ tục tĩu, miệt thị.

Ngày 8/6, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với K.V.Đ. (SN 1998), trú tại xã Nà Phòn (huyện Mai Châu) về hành vi đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng CSGT theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an huyện Mai Châu lập biên bản xử phạt hành chính đối với K.V.Đ..

Trước đó, vào 22h30 ngày 6/5, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Mai Châu làm nhiệm vụ tại khu vực đường thuộc TDP Poom Cọong, thị trấn Mai Châu đã kiểm tra phát hiện K.V.Đ. có sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển xe máy điện. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “điều khiển xe máy điện mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở” và tạm giữ phương tiện.

Quá trình tổ công tác xử lý vi phạm hành chính, K.V.Đ. sử dụng điện thoại di động ghi hình lại. Sau khi về đến nhà, do bức xúc lẫn có hơi men, K.V.Đ. sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết về CSGT, trong đó có phần chú thích với những câu từ tục tĩu, miệt thị, đe dọa cơ quan Công an kèm hình ảnh, video tự quay quá trình giải quyết vi phạm của lực lượng CSGT. Bài viết thu hút nhiều lượt xem, like và bình luận của cộng đồng.

Ngày 7/5, sau khi tỉnh rượu, K.V.Đ. chủ động xóa bài viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện K.V.Đ. đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo, giao Đội An ninh tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, K.V.Đ. nhận thức được hành vi của mình là sai trái, thiếu suy nghĩ trong lúc say rượu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cán bộ CSGT.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, căn cứ kết quả thẩm định nội dung bài viết của Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, công an huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với K.V.Đ. và người này hoàn thành việc nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện.