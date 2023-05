Tài xế vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần mức 'kịch khung'

Chỉ trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 5.658 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, không ít trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) trong 2 ngày dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, lực lượng CSGT các địa phương đã xử lý 5.658 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Trong đó, không ít trường hợp vi phạm ở mức rất cao, cao gấp nhiều lần mức vi phạm cao nhất được quy định Nghị định 100/NĐ-CP.

Cụ thể, chiều ngày 30/4, tài xế N.N.T. (SN 1989, trú tại Văn Yên, Yên Bái) điều khiển xe máy mang BKS 21E-245.XX đã bị Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) phát hiện vi phạm ở mức 1.192 mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp gần 3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Trình bày với CSGT, tài xế T. cho biết do ngày nghỉ lễ 30/4 nên có đi ăn liên hoan và đã sử dụng rượu, bia.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt anh T. với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tài xế T. vi phạm gấp 3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Ảnh: CACC.

30 phút sau, tổ công tác của Công an huyện Văn Yên tiếp tục phát hiện tài xế T.X.L. (SN 1986, trú tại Yên Bái) điều khiển xe máy mang biển số 21E-042.XX vi phạm nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, tài xế L. vi phạm ở mức 0,713mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,8 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Trong quá trình lập biên bản, tài xế L. đã để lại xe máy và bỏ đi.

Anh L. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Cũng tại chốt kiểm tra nồng độ cồn này, lực lượng CSGT đã phát hiện tài xế H.V.P. (SN 1968, trú tại Yên Bái), điều khiển xe máy BKS 21F3-00.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,511mg/L khí thở. Đây cũng là mức vi phạm "kịch khung", cao gấp 1,2 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: CACC.

Đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Văn Yên cho biết trong ca làm việc kéo dài 4 giờ, tổ công tác đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái, và lãnh đạo công an huyện Văn Yên, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự ra quân xử lý liên tục cả trước, trong và sau ngày nghỉ lễ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến rượu, bia", vị đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Văn Yên nói.

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Công điện nêu để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 (từ 29/4 đến hết 3/5/2023) và cao điểm du lịch hè năm 2023, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.