Tài xế tử vong trong ôtô có dấu hiệu bị siết cổ

Quá trình điều tra, Công an Nghệ An xác định nạn nhân tử vong do tác động của ngoại lực, không phải đột tử như thông tin chia sẻ trên mạng.

Ngày 23/5, một lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xét thấy vụ việc anh N.T.B. (43 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) tử vong trong ôtô có dấu hiệu hình sự, cơ quan này đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra. Anh B. tử vong trên ghế lái ôtô đêm 21/5. Theo người nhà nạn nhân, chiều 21/5, anh B. điều khiển ôtô đến ngân hàng. Trên đường về, người đàn ông này điện thoại cho vợ nói "đã rút được tiền". Sau đó, không ai liên lạc được với anh B. Đêm 21/5, người dân phát hiện anh B. tử vong trong tư thế đang ngồi ở ghế lái ôtô đỗ ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Một số người chụp ảnh hiện trường để đăng lên mạng xã hội và cho rằng tài xế đột tử trong xe. Công an xác định anh B. tử vong khi cổ dấu vết giống bị siết cổ bằng dây.

