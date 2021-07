Tài xế tử vong sau cú tông mạnh vào đuôi xe ben

Ôtô tải lưu thông trên quốc lộ 50 bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe ben phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra trưa 29/7 trên quốc lộ 50 đoạn qua xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Thời điểm trên, tài xế Trần Cao Phu (47 tuổi, ở thị xã Cai Lậy) lái xe tải lưu thông trên quốc lộ 50, theo hướng từ Gò Công về Mỹ Tho.

Tài xế xe tải tử vong sau cú tông mạnh vào đuôi xe ben. Ảnh: Đ.Đ.

Khi đến xã Long Điền, xe tải do tài xế Phu cầm lái đã tông mạnh đuôi xe ben do tài xế Đoàn Văn Hoàng (28 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang dừng ven đường phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải, dính chặt vào đuôi xe ben, tài xế Phu được phát hiện tử vong trong cabin. Người phụ nữ đi cùng trong xe bị thương đã được người dân đưa ra ngoài, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa to. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường.