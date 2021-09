Tài xế trốn thi hành án sau khi tông chết người

Sau khi bị tòa án phạt 30 tháng tù do gây tai nạn chết người, Công bỏ trốn về TP.HCM.

Tối 29/9, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh An Giang đã di lý Phan Văn Công (30 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) về địa phương này để chấp hành án về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước khi đưa Công rời nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM), lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ vợ của phạm nhân này một triệu đồng để chi tiêu trong lúc khó khăn vì dịch Covid-19.

Phan Văn Công. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo hồ sơ, ngày 3/5/2011, Công điều khiển xe tải biển trên đường Quang Trung, TP Cần Thơ. Khi đến phường Phú Thứ của quận Cái Răng, tài xế này vượt xe tải phía trước nên gây tai nạn khiến một người tử vong. Người đi xe máy cùng với nạn nhân này thoát chết, có tỷ lệ thương tích 8%.

Tháng 4/2012, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Công 30 tháng tù và ủy thác cho TAND huyện An Phú (An Giang) ra quyết định thi hành án. Trong lúc chờ chấp hành án, Công bỏ trốn nên bị Công an tỉnh An Giang truy nã.

Chiều 29/9, cảnh sát phát hiện Công khi anh ta đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, TP.HCM.